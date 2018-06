Mintegy száz program közül válogathatunk a Múzeumok éjszakáján Pécsett

Mintegy száz program várja a közönséget szombaton a Múzeumok éjszakája kiemelt országos helyszínén, Pécsett.



A programsorozat kiemelt témája ebben az évben a családok és a kultúra kapcsolata, idei arca pedig Oláh Gergő zenész-énekes lesz - mondta Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) aktív és kulturális turizmusért felelős igazgatója, aki úgy vélte, Pécs remek választás kiemelt helyszínnek.



Csornay Boldizsár, a Janus Pannonius Múzeum (JPM) igazgatója közölte: tizenkét helyszínen mintegy száz programra várják a látogatókat.



Az idei tematika nyomán a programok Pécs emblematikus, a város arculatát és kultúráját máig erősen maghatározó, legendás famíliái köré épülnek. Kiemelt szerephez jutnak mások mellett a Zsolnayak, a Vasarelyk, az orgonaépítő Angsterek, valamint a pezsgőgyárat alapító Littke család.



Az ismeretterjesztés, értékközvetítés interaktív, élményközpontú módszerekkel történik majd: családfavetítést, rendhagyó tárlatvezetéseket és játszóházakat egyaránt szerveznek.



Claire Vasarely kiállítását unokája, Pierre Vasarely nyitja majd meg. A látogatók idegenvezetéssel járhatják be a Littke-család által alapított pezsgőgyár pincéjét. A Várostörténeti Múzeum - egykor tímárházként működő - épületében pedig egy tímárcsalád életébe pillanthatnak be a résztvevők interaktív foglalkozás keretében.



A szervezők szerint a rendezvény legkülönlegesebb élményeként az orgonaépítésben jeleskedő Angster család szellemiségét is megidézik: június 23-án este a város templomaiban megszólalnak az Angster-orgonák.



A JPM Modern Magyar Képtárának Arczok és láthatárok című időszakos tárlatán mások mellett Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Lotz Károly, Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Paál László és Székely Bertalan műveit csodálhatják meg az érdeklődők.



A Reneszánsz Kőtárban korabeli kézműves játszóház és íjászbemutató várja az érdeklődőknek, akik kipróbálhatják a Mátyás király korabeli pénzverési technikát is.



Előzetes regisztráció alapján - régészeti vezetéssel - a látogatók megnézhetik Pécs UNESCO világörökségi címet viselő ókeresztény temetőegyüttesének egyik háromkaréjos épületét, az egyébként nem látogatható Cella Trichorát, valamint a belvárost behálózó pincerendszer egyik, a múzeumokat összekötő szakaszát is.



A Várostörténeti Múzeum a többi között hadtörténeti előadások és fegyverbemutató, zseblámpás tárlatvezetés és interaktív foglalkozások színhelye lesz. A Mecseki Bányászati Kiállításon folyamatos tárlatvezetések és kézműves programok, a Szerecsen Patikamúzeumban pedig gyógytea-kóstoltatás, gyógyfőzet- és gyógybalzsam-készítés várja az érdeklődőket.



A Természettudományi Múzeum tereire és udvarára családi, közösségi programokat szervez a JPM. A helyszínen állatbemutatókat, játszóházakat, méhészbemutatót és viaszöntést is tartanak.



A Néprajzi Múzeum "pajzán vásári zenés komédiával", betegségűző almasütéssel, hímzésbemutatóval és ehhez kapcsolódó időszaki tárlattal, búzaőrléssel, csuhézással, kézműves vásárral, családi kvízzel készül június 23-ára.



A pécsi Múzeumok utcájának belső tereiben, kertjeiben több helyen fényfestés kölcsönöz majd különleges hangulatot. Az éjszakát Szent Iván-éji tűzugrás, tűzzsonglőrök, valamint újdonságként táncház zárja majd.