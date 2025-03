Mini árhullám indult el a Dunán: egy méterrel nő a vízszint Mohácsnál

Várhatóan egy méterrel lesz magasabb jövő csütörtökön a vízállás Mohácsnál a jelenleginél, amikor a Dunán elindult mini árhullám eléri a folyó magyarországi alsó szakaszát.

A Duna vízállása továbbra is rendkívül alacsony, s az is marad annak dacára is, hogy egy kisebb árhullám vonul le a folyón.

A Duna Mohácsnál szombaton reggel 123 centiméteres volt, jövő csütörtökön 226 centis vízállásra lehet számítani.

A jelenlegi számítások szerint a nagyobb víznek egyelőre nem lesz utánpótlása.

Képünk illusztráció.