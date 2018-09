Minden családot vár a színes pécsi retróvonat, ahol vidámságból soha nincs hiány

A Mecseki kisvasút minden pécsi számára kellemes emlék, a retró kisvonaton biztosan nem marad el a nosztalgia. Horváth Kornélia (képünkön) és Andróczi István közösen alkották meg a Kisvasutas Dúdoldát, amely a mai gyermekek számára is hatalmas élmény.



Hét évvel ezelőtt találták ki a Kisvasutas Dúdolda elnevezésű eseményt, melyet Andróczi István, a Mecseki kisvasút vezetője és Horváth Kornélia közösen álmodtak meg . Először egy egyszeri zenélős eseményre gondoltak, de akkora sikere lett a programnak, hogy azóta már - ha az időjárás is megfelelő volt - többször is megtartották a Kisvasutas Dúdoldát.

A komplett programot Horváth Kornélia alkotta meg, amely egy oda-vissza útból, közös éneklésből és vidám szórakozásból áll. Az út a Dömörkapui úttól indul, ahol a Mecseki kisvasút található . A színes kisvonaton minden gyermek izgatottan várja az indulást a szülőkkel egyaránt, a kapott menetjeggyel, a tárcsákkal, a kalauzsapkákkal és persze a vonatfütty sem maradhat el.





A menet után közösen leszállnak a vonatról a résztvevők, s szabadtéri körjátékon vehetnek részt, szintén Horváth Kornélia vezénylésével. Ezután indul vissza a vonat, majd egy utolsó közös énekléssel zárul a program.

Névjegy Horváth Kornélia Pécsett született 1979. november 10-én. Okleveles Közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett. Három fiúgyermek édesanyja, akik 10,9 és 6 évesek. A Dúdolda zene-műhely 2011 nyarán jött létre, azóta növekvő népszerűségnek örvend. Célja kezdetektől az örömszerzés, egy szórakoztató, igényes, minőségi program megalkotásán keresztül. További információ: www.dudolda.hu, facebook: Dúdolda zene-műhely



Az eddigi utak nagyon jól sikerültek, mindenki maradandó élményekkel távozhatott. Általában telt házas a program, folyamatosan igényt tartanak a rendezvényre. Szeptember 22-én a hideg, szeles időjárás miatt maradt el az esemény, de októberben bepótolják a szervezők. Ezúttal remélik, hogy az időjárás nem avatkozik majd közbe . Általában két járatot indítanak a magas létszám miatt, ilyenkor körülbelül 40-45 fő érkezik a Mecseki kisvasúthoz.

A szervezők kisiskolás korig ajánlják az utat, de mindenkit szeretettel látnak. A részvételi díj (helyszínen fizetendő a bejelentkezés alapján) 1200 forint/szülő+1 gyermek, további résztvevőknek pedig 400 forint (oda-vissza út és a közte lévő zenebona). A programon bejelentkezés alapján vehetnek részt az érdeklődők, jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet, feltüntetve az időpontot és a résztvevő felnőttek, gyermekek számát.

A pécsi születésű Horváth Kornélia további programokat is tart a kicsik számára. Gyermekei születése után kezdett el foglalkozni a zenéléssel, s azóta is folyamatosan járja a megyét az egyébként közgazdász végzettségű édesanya. Kávéházakban, Pécsett a Zsolnay-negyedben, illetve művelődési házakban is rendszeresen tart programokat, s szabadtéri sétálásokat, kirándulásokat és összejöveteleket is szervez.