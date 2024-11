Mikulás napján indul a szavazás - Csaknem háromezer gyermek jelentkezett a pályázatra

Óriási érdeklődés közepette rekord létszámú, közel 2900 gyermek jelentkezett az Adventi Fényfestő Gyerekrajzpályázatra. A legjobbak a pécsi dzsámira vetítve fognak fényfestett alkotásként mosolyt és meghittséget hozni az adventi vásárba érkezők szívébe.

November 29-én nyitja meg kapuit a XIII. Adventi Kézműves és Mesevásár a pécsi Széchenyi téren és egészen december 23-ig várja az érdeklődőket.

Az Adventi Fényfestő Gyerekrajzpályázatra érkezett alkotások hétvégente öltöztetik szívmelengető fényköntösbe a Dzsámit. Amikor nem gyerekrajzok díszítik az épületet, akkor a Zsolnay Fényfesztiválról jól ismert Laluz alkotói csapat animációs adventi fényfestése gyönyörködteti a közönséget.

Ebben az évben ráadásul egy nemzetközi együttműködés is színesíti az eseményt. Pécs és Eszék immáron több, mint 50 éves testvérvárosi kapcsolatát erősítve, idén első alkalommal Eszéken is meghirdetik a pályázatot, így a gyermekek is bekapcsolódhatnak a kapcsolatépítésbe, a közös európai értékek ápolásába.

A gyermekrajzok bemutatásának időpontjai a dzsámin:



• november 29. és december 1. - 16:30 - 19:00 (döntősök)

• december 6 - 8. - 16:30 - 19:00 (döntősök)

• december 13 - 15. - 16:30 - 19:00 (döntősök)

• Nyertes alkotások bemutatása: december 21. 18.00-18.30

• Az összes gyerekrajz - tehát nem csak a döntőbe jutottak, hanem minden, a nevezési kiírásnak és a versenyfeltételeknek megfelelő gyerekrajz - kivetítése: 2024. december 22. 16.30 - 19.00.

A közönségszavazás december 6-án indul és 10 napon keresztül zajlik a gyerekrajzpalyazat.hu oldalon.