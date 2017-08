Mihez kezdjen egy frissen felvett egyetemista a PTE-n? Íme, egy kis útmutató

Minden frissen érettségizett diáknak a legnagyobb kívánsága, hogy elég pontja legyen ahhoz, hogy felvegyék egyetemre, főiskolára. Azonban mi történik, ha felvették?



Először jön az öröm, majd a kétségbeesés, hogy honnan fogja tudni, mikor, hol és mit kell csinálnia.

Nem kell azonban aggódni. A felvételizők egyik legnagyobb segítsége a Felvi.hu ahol mindenről és minden szakról pontos leírást kaphatnak, igaz, hogy néha hosszú és meglehetősen tömény szöveg formájában, aki ki akar igazodni, muszáj egy kis időt fordítani az olvasásra is.

Középiskolás tanáraink is tudnak naprakész információkkal szolgálni - hiszen kihez menjen először az ember segítségért, ha nem hozzájuk?! Tőlük is megtudhatjuk, hogy meddig és hogyan lehet jelentkezni, hogyan érdemes a pontokat beszámíttatni és persze azt is, hogy a választott szaknak mik az előnyei és hátrányai, egyszóval nekik van a legtöbb tapasztalatuk ebben a dologban.

Olyan barátok is tudnak segíteni, akik már egyetemre járnak. Egyszerűen, de nagyszerűen el tudják magyarázni, hogy mi is az a tárgyfelvétel, honnan kell tudni, hogy mely tárgyakat kell felvenni, mi az a Neptun, és mégis miért olyan fontos minden egyetemistának az a szó, hogy kredit.

Végül, de nem utolsó sorban a Pécsi Tudományegyetem is rengeteg segítséget nyújt, hiszen e-mailben is és levélben is küldenek tájékoztatást a teendőkről, s érthetően leírják, mit kell tenniük a gólyáknak. Postáznak dokumentumot a gólyatáborba való jelentkezéshez is, tehát azzal sem kell egyedül bajlódniuk az újdonsült hallgatóknak.

Ez az esemény nem kötelező senki számára, azonban egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kicsit megismerjék egymást a leendő csoporttársak. Szerveznek orientációs napokat is, ahol minden fontosabb információt elmondanak a beiratkozásról, megmutatják az egyetem épületét, s a felmerülő kérdésekre is választ kaphatnak a hallgatók.

Minden karnak van külön honlapja is, amelyeket érdemes böngészni, hiszen naprakész infókat tesznek ki, az órarendeket oda töltik fel, s a legfontosabb dátumokat is onnan lehet leolvasni.