Míg másutt kevesebb a halálos baleset, Baranyában többen halnak meg az utakon

Az elmúlt héten 26-an sérültek meg, ketten pedig életüket vesztették a baranyai utakon.

Az országos baleseti statisztikai adatok szerint 2019 első félévében a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 3,5 %-kal csökkent, azonban megyénkben ez a tendencia nem figyelhető meg, 3,2 %-kal (8 esettel) több baleset következett be, mint a 2018 első félévében.

A halálos balesetek száma országosan 21,6 %-kal csökkent, Baranyában viszont az elmúlt év azonos időszakához képest 66,7 %-kal (4 esettel) több halálos kimenetelű baleset következett be.

Országos szinten csökkent az ittasan okozott balesetek száma is, megyénkben azonban a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva az ilyen típusú balesetek okozásának részesedése a sérüléses baleseteken belül 9,20 %-ról 10,85 %-ra (5 eset) nőtt.

Múlt héten 17 személyi sérüléssel járó és 29 anyagi káros baleset történt Baranya megye közútjain. A balesetek során összesen 26 személy sérült meg, ketten pedig nem értek haza, ők olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy életüket vesztették. Az ittasság gyanúja három balesetnél merült fel.

A balesetek többsége most is lakott területen belül következett be, a legjellemzőbb baleseti ok még mindig a sebesség nem megfelelő alkalmazása az út- és a forgalmi viszonyokhoz képest, továbbá az irányváltoztatás, haladás és kanyarodás szabályainak megszegése, és a követési távolság be nem tartása volt.

Az okozók nagy része személygépjárművel közlekedett, azonban tehergépkocsival, kerékpárral és segédmotor-kerékpárral is okoztak balesetet az elmúlt héten. A személyi sérüléssel járó balesetek közel 60 %-a 12 óra és 18 óra között következett be.

Az egyik halálos baleset úgy következett be, hogy egy járműszerelvény vezetője úgy hajtott ki egy mohácsi parkolóból, hogy nem adott elsőbbséget a kerékpársávon szabályosan közlekedő kerékpárosnak, ezért elütötte. A kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítását követően életét vesztette.

A másik halálos kimenetelű baleset során a helyszínen halt bele sérüléseibe az a férfi, aki egy benzinmotoros polymobil járművel közlekedett Kóros és Rádfalva között, azonban tisztázatlan okból és körülmények között letért az útról, majd elesett.

A rendőrök a megyében határozottan fel fognak lépni a közlekedési szabályszegőkkel szemben, azonban fontos kiemelni, hogy a baleseti helyzeten csak közösen lehet javítani, vagyis arra van szükség, hogy mindenki sokkal körültekintőbben, türelmesebben közlekedjen.