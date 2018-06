Mesél a múlt: pécsi sétát tartanak szombaton

Érdeklik a régészeti kutatások? Kíváncsi a város ókori emlékeire? Ha igen, itt a helye régészeti tematikus városnéző programunkon, amelyre ismét az Irány Pécs NKft szervezésében kerül sor június 30-án (szombaton) 10:30-tól.



A délelőtt során a szűk belvárosban sétálva időutazást teszünk egészen az ókorig. Megtudhatjuk többek között, hogy hol állt a város első székesegyháza, hogy hogyan is dolgoznak a régészek, valamint azt is, hogy miért van olyan sok pince a belváros alatt, és hogy Drakula tényleg Pécsett lakott-e. A séta vezetője Tóth Zsolt, a Janus Pannonius Múzeum régésze, aki 2005 óta végez kutatómunkákat a történeti belvárosban; vezetője volt a Cella Septichora és környéke feltárásának, illetve a két Cella Trichora területén végzett ásatásoknak is. Szakértelme és tapasztalata garantáltan minőségi programot, számos ókori és középkori történetet kínál a régészet és várostörténet iránt érdeklődő közönségnek.

Kb. 1,5 órás séta

Részvételi díj: 2.000,-Ft/fő, 6-12 év közöttieknek 1.000,-Ft/fő, 6 éves kor alatt ingyenes.

Tüke kártyával a részvételi díj: 1.500 Ft/ fő.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kérünk mindenkit, hogy részvételi szándékát írásban jelezze az [email protected] e-mail címen 2018. június 29-én (pénteken) 14:00-ig.

Találkozó: 2018. június 30-án (szombaton) 10:15-kor a Pécs Pont irodában

Indulás: 2018. június 30-án (szombaton) 10:30-kor a Pécs Pont iroda elől (Irány Pécs Turisztikai NKft., 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.).

A program változtatásának jogát fenntartjuk.