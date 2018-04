Mellár Tamás szerint a szegények szavaztak a Fideszre, a gazdagok pedig őrá

Nagyon úgy tűnik, hogy Mellár Tamás valamilyen listát vezethet a pécsiekről, mert tudja, hogy a szegények a Fideszre, míg a gazdagok őrá. A szocialisták kampánystábja által is segített képviselőjelölt ugyanis egy interjúban arról beszélt, hogy akik a Fideszre szavaztak, azok nem termelnek GDP-t - tehát szegények.

Nincs megállás, nem tud leállni az ellenzék. Az általuk elveszített választás után többen is azt hangoztatják, hogy a vidék mennyire elmaradott a fővárossal szemben, ezért a haladó értelmiség majd levonul vidékre, hogy elvigye az ott élőknek a felvilágosodás szellemét.

Ebbe a sorba illeszkedik a zengővárkonyi illetőségű Mellár Tamás is (aki egyébként kiállt a bevándorlók betelepítése mellett). A politikus legutóbb rideg közgazdász szemmel sorolta két osztályba a magyar választókat. Mint mondta, „a GDP-t azok termelik meg, akik most kormányt akartak váltani. A feladat most az, hogy ezeket az embereket helyzetbe hozzuk".

Tehát a szegény emberek szavaztak a Fideszre, a gazdagok pedig őrá, őket kell „helyzetbe hozni".

Az nem derült ki, hogy mégis mire alapozza eme kirekesztő álláspontját, mi alapján kezelheti így a magyar embereket, s hogy hová helyezné el az általa kinyilvánított megkülönböztetésben azokat a szegényeket, akik rá szavaztak. Az sem derült ki, hogy Mellár Tamás eddig milyen kézzel fogható tevékenységet végzett, hiszen jobbára csak az állami intézményeknél dolgozott.

A politikus arról is beszélt, hogy az egészségügyet úgy kellene átalakítani, hogy a tehetősebbeknek - akik több tb-hozzájárulást tudnak fizetni - jobb ellátásban legyen részük. Mellár a választás előtt a társasági adó emelésének fontosságáról és a munkahelyteremtő beruházások megnyirbálásáról is értekezett.