Mellár Tamás egyetért Kővárival: a rá leadott voksok fele LMP-s és jobbikos szavazóktól érkezett

Nem lesz királycsináló

Mellár Tamástól megkérdeztük, van-e alapja annak a szóbeszédnek, hogy a pécsi polgármesteri címért is harcba száll majd jövőre – határozattan cáfolta. Azt mondta, mintegy 22 ezer embertől arra kapott felhatalmazás, hogy az Országgyűlésben képviselje őket, s ezt is fogja tenni. Hozzátette, hogy szeretné, ha független jelölt is indulna a polgármesteri posztért, de jelöltje nincs, s nem is akar királycsináló lenni.