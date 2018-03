Mellár Tamás cigányokat telepítene be Pécsre? Már tagadja, amit korábban mondott - Videó!

Alig néhányan voltak kíváncsiak csütörtök este Mellár Tamás, országgyűlési képviselő-jelölt bemutatkozására a gyódi művelődési házban. Újságírói kérdésre válaszolva Mellár tagadta, hogy arról beszélt egy televíziós műsorban, hogy a romákat telepítene be üresen álló pécsi lakásokba - írja a bama.hu



Mindössze néhány érdeklődő hallgatta meg csütörtökön este a faluházban Mellár Tamás bemutatkozását, amelyet azzal kezdett, hogy miért vállalta a nyugdíj helyett a jelöltséget. Mint mondta, nem a karrier miatt, hanem részint azért, mert a jelenlegi ellenzéki pártok nem képesek ellátni megfelelő szinten az ellenzéki feladatokat, illetve betölteni ellenzéki szerepüket. Ez pedig szerinte egyértelműen az ellenzéki munka kritikája is. Éppen ezért nem is tolongtak a pártok, hogy támogassák a jelöltségét.

- Amikor eldöntöttem, hogy elindulok a választásokon, az ismerősök, barátok és kollégák is megmosolyogtak, meglehetősen szkeptikusan fogadták az elhatározást - mondta.

Konkrét elképzeléseket és terveket nem ismertetett Mellár Tamás, azonban kissé kapkodva és csapongva élesen kritizálta a kormányzat jelenlegi egészségügyi politikáját, annak ellenére, hogy Pécsett is hatalmas fejlesztések és korszerűsítések történtek a Klinikai Tömbben, amely az ellátás színvonalát is jelentősen érintette. A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban elmondta, nem jó a jelenlegi modell. Szerinte mindenkinek saját magának előre kellene takarékoskodnia, viszont aki saját hibáján kívül nem tudja ezt megtenni, annak is biztosítana a rendszer egy minimális ellátást. Ugyanakkor meghúzna egy felső plafont is - a saját takarékoskodás mellett -, elkerülendő a túl magas nyugdíjakat.

Mellár Tamás a fórumon lapunk kérdéseire is válaszolt. Megkérdeztük többek között, hogy továbbra is azt vallja-e, amit az ATV minapi műsorában mondott - nevezetesen, hogy cigány családokat telepítene üresen álló pécsi lakásokba. Erre azt válaszolta, hogy ő „se a Pécs, se a cigány" szavakat nem mondta ki a riportban.

Ehhez képest az ATV műsorában, miután látogatást tett egy roma családnál, a professzor azt mondta: „Egy kis segítséggel, egy-két lökéssel őket olyan pályára lehetne rakni, ami néhány év alatt akár egy stabil életvezetésre is vihetné őket."

Majd nem sokkal később arról beszélt, hogy „próbáljunk meg olyan programokat kidolgozni, hogy hogyan lehet ezen az egész dolgon segíteni". „A népszámlálásnál szembesültünk azzal, hogy mennyi üres lakás van Magyarországon, egészséges, jó minőségű üres lakások vannak". A műsorvezető kérdésére, mely szerint Pécsett is vannak-e ilyen lakások, úgy válaszolt, hogy „rengeteg, rengeteg..." ilyen lakás található.

Az ATV videóján az idézett rész a 18. perctől látható:

