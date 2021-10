Megverte volt börtönőrét egy férfi Komlón, mehet vissza

Komlói Járási Ügyészég gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt a férfit,

aki idén nyáron egy komlói élelmiszerüzlet parkolójában megverte korábbi

körletfelügyelőjét.



A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű vádlott korábbi szabadságvesztéseinek végrehajtása során ismerte meg a későbbi sértettet, aki a Büntetés-végrehajtási Intézetben körletfelügyelőként dolgozott.



A vádlott idén július végén egy komlói üzletben vette észre a börtönőrt, akit az áruház

parkolójában fenyegetni kezdett, majd többször ököllel megütötte és meg is rúgta.



A vádlottat az élettársa fékezte meg azzal, hogy több ízben is figyelmeztette, fejezze

be, mert ismét börtönbe kerül.



A sértett, mint a büntetés-végrehajtás hivatalos állományú tagja hivatalos személynek

minősül.



A férfit a Komlói Járási Ügyészség bíróság elé állította, majd a Komlói Járásbíróság a

gyanúsított bűnösségét a vádirattal egyezően hivatalos személy elleni erőszak

bűntettében és könnyű testi sértés vétségében is megállapította, ezért őt 3 év börtönre,

valamint 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.



Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyészség súlyosítás érdekében fellebbezést jelentett

be.

