Megújult az önkéntes tűzoltó mozgalom Egerágon

A korábban nagy múlttal rendelkező Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az ezerkilencszáznyolcvanas évek végén megszűnt. Néhány lelkes tag, azonban 2014-ben újraélesztette az önkéntes mozgalmat a Pécs melletti településen. 2014. augusztus 12-én alakuló ülés keretében határoztak az új Alapszabály elfogadásáról, valamint a szervezet újraépítéséről, ekkor tizenöten kezdtek munkához.



Nem sokkal később, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adományaként egy Mercedes 408 Metz LF 8- as gépjármű fecskendő érkezett községbe, amely nagy lendületet adott a mozgalomnak.

Az önkéntesek mindenhol segítenek, ahol csak tudnak. A 2014-es drávai áradásnál zajló árvízvédelmi munkálatokból is kivették a részüket, amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatója Díszparancsban köszönt meg. Több alkalommal darázsirtáshoz is riasztották őket, de a hivatásos tűzoltók munkáját is több esetben segítették. Szőkéd településen egy hosszan elhúzódó káresetnél felügyelték a szalmabálák égését. 2015-ben két kiemelkedő esetnél is közreműködtek az egyesület tagjai. Még szeptemberben történt az eset, az egerági focipálya közelében, szóváltást követően egy férfit késsel megsebesítettek a hasán. Az önkéntesek közül ketten a közelben tartózkodtak, akik azonnal a sérült segítségére siettek. A sebét ellátva, stabilizálták állapotát, és a kiérkező mentőknek átadták, majd a rendőrségnek segítettek a tettes elfogásában, és a bűnjel megkeresésében is. Tettükért a Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elismerésben részesítette őket. 2015. novemberében egy újraélesztést kezdtek meg, amelyet a mentőszolgálat tovább folytatott. A rohamkocsi személyzete szintén megköszönte munkájukat, és megdicsérte a tűzoltók szakszerű tevékenységét.

Néhány év alatt szinte újjáéledt az önkéntes egyesület a településen, a jelenlegi helyzetről és a távlati tervekről is beszélgettünk Vas Tamás elnökkel.

Vas Tamás elmondta, az egyesület hosszú távú működésének egyik kulcsa az utánpótlás nevelés, amelyre kiemelt hangsúlyt fektetnek. Ebben az évben már másodszorra rendezték meg Siklóson a tűzoltó tábort, ahol főként az ifjúsági csapattagok vettek részt. „A szakmai fejlődés mellett, fontosnak tartjuk az értékközpontú nevelést. A gyerekek érezzék, hogy egy csapathoz tartoznak, bizonyos szabályok és keretek között kell elvégezniük a feladataikat, amely természetesen játszva tanítja is őket." Az ifjúsági tűzoltók között megfigyelhető a fegyelem, amely a későbbiekben elengedhetetlen a beavatkozások során. Minden gyerek betartja a szabályokat és tisztelettudóan viselkednek egymással és a tábort felügyelő tűzoltókkal is. Elhivatottságuk és kitartásuk nemcsak ebben látható. Iskolaidőben heti egy alkalommal, szünetben heti két alkalommal találkoznak, ahol Vas Tamás foglalkozik velük. Az égéselméletet és a szerelési szabályzatot már oda-vissza tudják a gyerekek. Tudatosan készülnek az ifjúsági versenyekre, amelyek bár barátságos versenyek, ők mindannyian olyan komolyan veszik a felkészülést, mintha egy olimpiára készülnének.

Az elnök reális célokat tűzött ki az egyesület részére, jövőre szeretnék tovább növelni a létszámot, mind a bevetésre alkalmas csapat, mind pedig az ifjúsági csapat tekintetében. Folytatni kell a szakmai képzéseket és kiemelt hangsúlyt kell fektetni a gyakorlatszerzésre. Fontosnak véli továbbá, hogy összetartsanak az egerági önkéntesek, hiszen csak így lehet, együtt közösen tenni és segíteni a bajbajutottakon.