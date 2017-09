Megújul a Helytörténeti Gyűjtemény Komlón

Kétmillió forintot nyert a Kubinyi Ágoston Programban a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény. A pénzből a Helytörténeti Gyűjtemény bányászati és néprajzi részének átalakítására és a termek felújítására kerül sor.



Május közepén éppen Komlón hirdette meg dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a 370 millió forint összköltségvetésű Kubinyi Ágoston Program idei kiírását.

A pénzre a hazai múzeumok pályázhattak, siker esetén állandó kiállításaik bővítésére és a kapcsolódó felújításokra költhetnek belőle. A komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény évek óta hagyományosan jól szerepel a pályázaton. Jellemző módon a hivatalos bejelentésre is a Kubinyi-programból nemrég felújított bányászati teremben került sor.



A gyűjtemény pályázata idén is sikeres volt: kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az intézmény.

„A Helytörténeti Gyűjtemény bányászati és néprajzi részét bővítjük és alakítjuk át. A Jánosi Engel Adolf emléksarok helyett elkészítjük a komlói bányászat alapítójának a mostaninál sokkal látványosabb családfáját, továbbá az egykori bányaigazgatók

bútoraival és más korhű berendezési tárgyakkal az ötvenes évek hangulatát idézzük meg" - mondta el Steinerbrunner Győzőné igazgató.



A falusi Komló világának tárgyi emlékei ezután a néprajzi kiállítótermekben kapnak új helyet. A tárlat átrendezésével együtt az érintett helyiségek is új festést kapnak. A pályázati forrásból renovált teremben ezen kívül parkettafelújításra és a világítás korszerűsítésére is sor kerül.

A falakra az új függönyökön kívül az eddig raktárban tárolt, régi Komlót ábrázoló három

olajfestmény is felkerül, amelyekkel a látogatók most találkozhatnak először.

„A múzeumnak évente háromezernél is több látogatója van, ezzel a környék legnépszerűbbjei közé tartozik. A látogatószám növelése jelentős kihívás, amihez fejlesztésekre, újdonságokra van szükség. Idén a hamarosan megnyíló jura időszaki, őslénytani kiállítás lesz az attrakció, jövőre pedig a Komló oktatástörténetét bemutató tárlat felújítása következhetne.



Természetesen további tervek is megvalósításra várnak, amelyekhez az önkormányzat minden támogatást megad." - foglalta össze Polics József polgármester.