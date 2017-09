Megnyílt a Modernizmus Magyarországon 1900-1930 című kiállítás

Megnyílt a Varsói Királyi Vár Múzeumban a Modernizmus Magyarországon 1900-1930 című kiállítás péntek este, a tárlatot Trócsányi László igazságügyi miniszter és Piotr Glinski lengyel miniszterelnök-helyettes, kulturális miniszter nyitották meg.



Trócsányi László felidézte: a lengyelországi magyar évadhoz hasonló eseményt utoljára 1998-ban szerveztek, a mostani, másfél éves rendezvénysorozat időtartamában és programkínálatában messze felülmúlja az előzőt.



A magyar modernizmus korát és történelmi kontextusát a jelenkorral összehasonlítva Trócsányi László azt mondta: a rendszerváltás előtt Magyarországon és Lengyelországban a hivatalos propaganda a béke és a barátság szavakat lejáratta.



"De a barátság a lengyel és a magyar nép között korábban is igazi volt, és most is különleges, és a jövőben is az lesz" - hangsúlyozta.



Trócsányi László "a magyarok Lengyelország és a lengyel nép iránti megingathatatlan tiszteletének, barátságának újabb jelének" nevezte a kiállítást.



"Ez a kölcsönös tisztelet és a barátság, amely nagyon sok viharon átsegített, feljogosít bennünket, a magyarokat és a lengyeleket, a büszkeségre és derűlátásra" - szögezte le.



Piotr Glinski felszólalásában úgy értékelte: a kiállítás "nagyszerű zárlata" a lengyelországi magyar évadnak, amely során "sok nagyszerű vállalkozást sikerült megvalósítani".



A 2018. január 7-ig látogatható kiállítás Rippl-Rónaitól a Nyolcakon át Kassákig és Moholy-Nagyig több mint száz alkotást mutat be. A művek döntően a pécsi Janus Pannonius Múzeumból és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galériából érkeztek, de kölcsönzött műveket a kaposvári Rippl-Rónai, a tatai Kuny Domonkos, a székesfehérvári Szent István Király és a szentendrei Ferenczy Múzeum is.