Meglátogatta a kicsiket a Mikulás a Katasztrófavédőknél

Péntek este megérkezett a Mikulás a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, és megajándékozta a kicsiket.



A Mikulás mesét olvasott a gyerekeknek, akik be is kapcsolódtak a történetbe. Miután a Mikulás meggyőződött arról, hogy mindenki jól viselkedett, édességgel jutalmazta meg őket, és cserébe sok-sok színes rajzot kapott, valamint ígéreteket, miszerint jövőre is mindenki jól fog viselkedni.