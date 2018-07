Megérkezett Mazsola és Tádé a Pécsi Állatkertbe - de nem a bábfigurák

Az utóbbi időben számos új lakó érkezéséről számolhatott be a Pécsi Állatkert, hiszen a közelmúltban rénszarvas, alpaka kanca, valamint egy hím arany aguti és egy hím nagy mara is érkezett. Az újdonsült nagy marával egy időben, május 3-án két fiatal gyűrűsfarkú maki is érkezett az állatkertbe.



A gyűrűsfarkú maki, más néven katta vagy közönséges maki a szabad természetben kizárólag Madagaszkár szigetén fordul elő. Fennmaradását a vadászat és élőhelyeinek elvesztése veszélyezteti. Az európai állatkertek összehangoltan, az Európai Törzskönyvi Program (ESB) keretein belül tartják és tenyésztik a fajt.

A Pécsi Állatkertbe is az ESB-program keretein belül érkezhetett meg a két új példány. Állatkertünk már a 2000-es évek eleje óta bemutatja a fajt, jelenlegi csapatunkat azonban szerettük volna bővíteni, éppen ezért került sor a két új katta érkezésére.

Bár a két fiatal hím már május elején megérkezett hozzánk, az első hónapot karanténban töltötték, a kötelező karanténidő lejártával kezdődhetett meg összeszoktatásuk a régebb óta Pécsett élő fajtársaikkal. Napjainkra állataink egy egységes csapatot alkotnak, hét hím alkotja a pécsi állományt. A gyűrűsfarkú makik kifutójukat egy idős hím barna makival osztják meg: a két faj gyakran a szabad természetben is közös csapatokat alkot.

Elsőre kicsit furcsának tűnhet, hogy csak hímeket tartunk, a program sikeres működéséhez azonban olykor szükség van olyan állatkertekre, amelyek egynemű csapatok tartásával segítik a testvérintézmények munkáját- ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a mi állatkertünk is. A két újonnan érkezett hím a csapat két legfiatalabb tagja: bár mindketten Veszprémből érkeztek hozzánk, Mazsola a holland Wildlands Adventure Zoo Emmen-ben született 2016. március 8-án, Tádé (képünkön) pedig a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban látta meg a napvilágot 2017. április 18-án. A pécsi makikifutó különlegessége, hogy a látogatók is besétálhatnak ide, és tehetnek egy sétát az állatok között. Etetni azonban csak gondozói felügyelettel, a látványetetés során lehet a makikat: erre a nyári időszakban minden nap 13:00-kor nyílik lehetőség.