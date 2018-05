Megelevenedik az Eötvös Cirkusz varázslatos világa Pécsen

A cirkuszi előadások fantasztikus világa elevenedik meg május 26-án, szombaton az Expo Centerben, a Pécsi Városi Gyereknapon. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. által szervezett gyereknap legnagyobb attrakciójaként az Eötvös Cirkusz ingyenes előadásai és a cirkusz világába bevezető - ügyességi - workshopjai várják a gyermekeket. A cirkusz mellett kézműves- és sportfoglalkozások, zenés, táncos és harcművészeti bemutatók, óriás ugrálóvárak és sok-sok interaktív szórakozás csábítja játékra az „aprónépet". A rendezvény idén is figyelmet fordít a jótékonykodásra, az összegyűjtött adományok az Esztergár Lajos Család- és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ közreműködésével jutnak el a rászorulókhoz.



Május utolsó hétvégéjén a gyermeknapi program civil szervezetek, közhasznú egyesületek, pénzintézetek és városi szolgáltatók összefogásának köszönhetően jön létre. A kezdeményezést - a több éves gyakorlat szerint - a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. fogja össze, valamint a helyszínként szolgáló Expo Center felajánlása mellett a rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért is felel. A gyereknap folyamán nem csak a rendezvényre kilátogatókkal törődik a város, hanem a rászorulókra is figyelnek, két helyen is várják majd az adományokat: a DK Kohó - a Star Wars jellegzetes karakterei által hordott jelmezek, maszkok mesterei - valamint a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. által örökbefogadott, csaknem 3 méteres maci „háza" a Brummogda felajánlásával.

A nap legnagyobb mutatványa az Eötvös Cirkusz 3 ingyenes előadása lesz, emellett, az előadások közötti szünetekben workshop is várja a gyerekeket, ahol elleshetik a cirkuszi művészet csínját-bínját: hiszen megtanulhatnak akár zsonglőrködni, vagy kötélen táncolni is. Ezzel azonban még mindig nincs vége a cirkuszi világnak, hiszen a rendezvényre érkezik egy apró oroszlán is, akivel a gyerekek közös fotót is készíthetnek. Rengeteg izgalmas program várja tehát 2018-ban is a Pécsi Városi Gyereknap résztvevőit, itt biztosan senki nem fog unatkozni!