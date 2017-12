Megállapodott Pécs és a kormányzat: végleg megszabadul a szocialisták örökségétől a város

Kilenc és fél milliárd forintos támogatást kap Pécs a kormánnyal kötött megállapodás szerint. Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Csizi Péter és Hoppál Péter országgyűlési képviselők úgy látják, az összeggel teljes egészében konszolidálható az önkormányzat költségvetése, s a megállapodás révén Pécs végleg leszámolhat a múlttal, egyúttal lehetőséget kap a jövő biztos alapokon való építésére is.

- Kritikusainknak is el kell majd ismerniük, hogy képviselőink segítségével egy rendkívül sikeres megállapodást sikerült tető alá hoznunk - fogalmazott Páva Zsolt. - A lényeg, hogy Pécs számára 9,5 milliárd forintot biztosít a kormányzat. Ezzel az összeggel teljes mértékben konszolidálható az önkormányzat költségvetése, és a következő időszakot illetően is lehetőséget ad az építkezésre. Ki lehet jelenteni, hogy országgyűlési képviselőink, Csizi Péter és Hoppál Péter a tárgyalások alatt úgy álltak ki a városért, mint képviselők még soha a rendszerváltás óta.



- Mikor kezdődtek meg, s hogyan zajlottak a tárgyalások?



- Az idén nyilvánvalóvá váló okok miatt már hónapokkal ezelőtt elkezdtük a tárgyalásokat a kormányzattal - vette át a szót Csizi Péter. - A kabinet és a miniszterelnök, Orbán Viktor is úgy látja, hogy ezt a helyzetet egymaga Pécs akkor képes megoldani, amennyiben a kormányzat még az eddigieknél is komolyabb partnerséget kínál. Pécsi részről magam vezettem ezeket a tárgyalásokat. A párbeszédek alatt a közös cél mindvégig az volt, hogy olyan megállapodás jöjjön létre, amely esélyt kínál a múlttal való végleges leszámolásra, egyúttal az elrugaszkodásra és a jövő építésére is. A tárgyalások során vázoltuk Pécs helyzetét, részleteiben megismertettük a kormánnyal, hogy pontosan milyen ok-okozati összefüggések

vannak a szocialista városvezetések ténykedései és a jelenlegi pénzügyi helyzet között, s közösen vettük számításba a lehetőségeket.

- Azt már korábban többször is jeleztük - fogalmazott Hoppál Péter -, hogy többek között a szocialisták által elherdált buszok pótlása, az örökölt hitelek és az elhibázott beruházások - például az EXPO Center - miatt nem volt meg a kellő stabilitás a város költségvetésében. Mindezt immár egy, a múltat feltáró, általam vezetett bizottság is vizsgálta és bizonyította. Egyértelmű volt a kabinet számára, hogy nem a

magunk hibájából kell tárgyalásokat folytatnunk, hanem a ránk hagyott béklyók miatt. Nyilvánvaló volt az is, hogy csak közösen tudjuk új pályára állítani Pécset.



- Pécs azzal fordult a kormányhoz, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetre és a jövő építésére egyetlen összetett megoldás kidolgozásában működjön együtt kormány és város - beszélt az egyezséghez vezető folyamatról a politikus. A megállapodás, ahogy a neve is jelzi, a kabinet és a városvezetés közös szándékát tükrözi közösen kialakított intézkedésekkel.



- Mit kell ezért a támogatásért cserébe tennie Pécsnek? Korábban többször is azt mondták, nincs ingyen ebéd.

- Nem ajándékot kértünk, és nem is azt kaptunk - szögezte le Páva Zsolt. - Egy komoly lehetőséget nyújt számunkra a kabinet a három éven belül visszatérítendő támogatás biztosításával, ezért cserébe pedig joggal várja el, hogy immáron a nulláról kezdve a lehető legszigorúbb gazdálkodást folytassuk, s tovább vigyük azt az ésszerűsítést, amely évekkel ezelőtt, de különösen szeptemberben elindult a költségvetési területen. Ezért fogadtuk el, hogy piaci pénzintézet helyett a Magyar Államkincstár legyen a számlavezetőnk, amelyre egyébként az emberek is a legszívesebben bízzák rá pénzüket államkötvények vásárlása formájában. Ezért fogadtuk el azt is, hogy a pénzösszeg fejében az állam számára fedezetet biztosítunk városi vagyontárgyak formájában. És ezért fogadtuk el, hogy a Magyar Államkincstár

munkatársa a gazdálkodásunk során folyamatosan segítségünkre lesz. Pécs jövője ugyanis a tét.



- Az állam és a város újabb kézfogása nem jár azzal, hogy Pécs elveszíti önállóságát?



- A tárgyalások során nem ez a kérdés merült fel bennünk - folytatta Páva Zsolt -, hanem az, hogy a többi önkormányzat miért nem ezt az utat járta és járja jelenleg is. Biztonságot nyújt ugyanis a tény a jövőben számunkra, hogy a lehető legerősebb garanciát kapja így a település az Államkincstár segítségével. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat feladataira a jövőben is jutni fog forrás, de ha ennek elosztásában, szabályozásában segítségünkre lesz az állam, az hozzájárul a stabilitás fenntartásához.

- Nemhogy nem tartom ördögtől valónak, de egyfajta példa is lehet majd az új gyakorlat - fogalmazott Csizi Péter. - Reálisan gondolkodva a lehető legnagyobb biztonságot szavatolja az állam egy település számára, ha segítséget nyújt a költségvetés végrehajtásában, a számlája kezelésében, a gazdálkodás

professzionális szinten való folytatásában.



- Míg Önök sikerről beszélnek, az ellenzék aligha fog tapsikolni.

- Lelkük rajta - zárta rövidre a felvetést Páva Zsolt. - Bár azok után, amit a baloldal művelt e várossal, én kellő szerénységet és magukba fordulást javasolnék. Mi mostantól csak a pécsiek közös jövőjéről vagyunk hajlandóak beszélni. Ugyanis bennünket mindig az vezérel, hogy a jövőt nyerjük meg, ne a múltat. A két képviselőtársam így gondolkodott és közösen kidolgoztuk, miként állítsuk pályára a várost. A pécsiek értékelni fogják a helyzetet és a megtett erőfeszítéseket.



- Idén 6,5, jövő év elején 3 milliárd forintot, kincstári segítséget nyújtanak a gazdálkodáshoz. Mi vár a pécsiekre?



- Ne legyenek kétségeink. A következő évek gazdálkodása ugyanolyan szigorú lesz, mint az ideié volt volt. Azt is meg tudom ugyanakkor ígérni, hogy ezt a gazdálkodási szigort, ahogy bizonyítottuk az idén, nem a pécsi polgárok rovására fogjuk folytatni - tekintett a jövőbe Páva Zsolt.