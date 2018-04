Még szégyenlős: megérkezett a Pécsi Állatkertbe Sara, a perzsa nőstény leopárd

Csütörtök este érkezett meg Sara, a hároméves nőstény perzsa leopárd a Pécsi Állatkertbe. Hosszú utat tett meg Csehországból. A félénk állat egyelőre nem nagyon akarta megmutatni magát, de remélhetőleg nem sokára feloldódik, és a nagyközönség is szemügyre veheti az új jövevényt.



Idén először érkezett új állat a Pécsi Állatkertbe Sara, a perzsa leopárd személyében. Az állat esetében új fajról nem beszélhetünk, hiszen a zoo már rendelkezik egy perzsa leopárddal, a hím Taiannal, aki immáron két éve él a Mecsek-oldalban. Az állatkert fő célja, hogy a már meglévő fajoknak társat szerezzenek, így most ez volt az első lépés arra, hogy bővüljön a kifutó.



- Sara egy nőstény állat, most hároméves, és az észak-csehországi Dvur Králové állatkertből érkezett hozzánk, csak úgy, mint a párja, Taian két éve. Az új jövevény az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének köszönhetően került Pécsre az Európai Fajfenntartó Program (EEP) keretében - közölte a péntek reggeli sajtótájékoztatón Papp Zsuzsanna, gyűjtemény és nevelési vezető.



A Pécsi Állatkert az elmúlt esztendőben ideiglenes tagságot kapott az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségén belül, s az idei célkitűzések közé tartozik, hogy ezt megerősítsék, és teljes tagsággal rendelkezzenek.



- Tavaly kaptunk egy ajánlást a perzsa leopárd törzskönyvvezetőjétől, ekkor kezdődtek az egyeztetések a cseh kollégákkal, s így sikerült most tavasszal Pécsre hozni Sarat.



A fajról tudni kell, hogy magányos állat, és, ami Taian érkezésénél, az most Saranál is beigazolódott, hiszen nagyon félénkek is, az újdonsült lakó jelenleg az elkülönítőben tartózkodik, s nem volt hajlandó megmutatni magát az újságíróknak, tegnap óta nem mozdult ki dobozából.



Pár napon belül megkezdik az összeszoktatásukat, amire körülbelül harminc napot szánnak a gondozók. Amint ez sikerült a nagyközönség együtt láthatja őket a kifutójukban.



Az utódkérdésről Papp Zsuzsanna annyit árult el, egyelőre nem tervezik, ugyanis a Pécsi Állatkert erről önállóan nem is dönthet, a törzskönyvvezető engedélye kell hozzá. Amennyiben felhatalmazást kapnak, elképzelhető, hogy kis leopárdja is lesz az állatkertnek.



Ami még fontos, hogy aki nem tud ellátogatni az állatkertbe, azonban szeretné látni a leopárdokat, az az állatkert honlapján, a pecszoo.hu-n a külső és belső kifutókban elhelyezett kamerarendszernek köszönhetően figyelemmel kísérheti az állatok kapcsolatának alakulását.