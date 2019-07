Még operát is énekel majd Rudán Joe a különleges hangulatú koncertjén

A nagy sikert aratott tavalyi koncert után idén is fellép Rudán Joe a Kodály Központ színpadára. Igazán különlegesnek ígérkezik az esemény, hiszen a jól ismert dalok áthangszerelve csendülnek fel, a Kozármislenyben élő rocker pedig úgy tervezi, még operát is énekel majd. Vendégelőadóként kiváló zenészek érkeznek: a meghívottak között találhatjuk mások mellett Vikidál Gyulát, Kalapács Józsefet és Szűcs Antal Gábort.



Érdemes időben megvásárolni a belépőjegyeket Rudán Joe december 21-i koncertjére, hiszen már most nagy az érdeklődés.

- Különleges előadásra készülünk zenésztársaimmal, barátaimmal közösen - kezdte az ismert baranyai rocker. - A dalokat újrahangszereljük, így egyedi hangzásban szólalnak meg az amúgy jól ismert szerzemények - tette hozzá.

A vendégelőadók névsora még nem teljes, de már most is kiváló zenészek érkezésére lehet számítani. Fellép mások mellett Vikidál Gyula és Kalapács József, gitáron játszik Szűcs Antal Gábor és Závodi Janó. Ott lesz még a Vivat Bacchus együttes, és persze a Rudán Joe Band játékát is élvezheti majd a közönség. Az előadásban fontos szerephez jut - akárcsak tavaly - a vonósok, valamint a fúvósok játéka.

Meghívottak között két operaénekest is találhatunk.

- A tervek szerint Fodor Bernadett-tel és Szerekován Jánossal közösen operát éneklek majd. Ez számomra is egy teljesen új terep, korábban még nem próbálkoztam ezzel a műfajjal. Nagy kihívás lesz - fogalmazott Rudán Joe.



A koncertet tánccal is színesíthetik, hiszen mint megtudtuk, az elképzelések között szerepel egy moderntánc-stúdió meghívása. A művészek kifejezetten a felcsendülő dalokra koreografált előadásokat mutatnak majd be.

A koncert december 21-én, szombaton este hét órakor kezdődik a pécsi Kodály Központban.