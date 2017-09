Még nem késő ellenőriztetni a fűtőberendezéseket

Minden évben október 15-én indul a fűtési szezon. Addig még van idő felülvizsgáltatni és kitisztíttatni a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet ugyanis a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása.

Elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A legcélszerűbb az első fűtés előtt szakemberrel megvizsgáltatni és kitisztíttatni. Abban a csaknem fél évben, amíg nem kellett fűteni, por és szennyeződés rakódott le a nyílt égésterű fűtőeszközökön, ami rontja az égés minőségét és balesetekhez is vezethet. A rendszeresen karbantartott és kitisztított fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.



A szennyeződések, eltömődések és a szabálytalan házi kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezés pedig meghibásodhat. A zárt térbe visszajutó gázok már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az emberekre és a háziállatokra. A legnagyobb veszélyt a szén-monoxid jelenti. Ez a gáz színtelen, szagtalan, jól elkeveredik a szoba levegőjével és rendkívül mérgező. Hogy biztonságban tudja saját magát és szeretteit, házi kedvenceit, vásároljon tüzeléstechnikai szakboltban egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt. A katasztrófavédelem weboldalán megtalálható az ellenőrzéseken megfelelt és a megbukott érzékelők listája is.



Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak:

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf



Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket!

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf