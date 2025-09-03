Még három hétig nem a Keletibe érkeznek a pécsi IC-k

A Keleti pályaudvar felújítás miatt augusztus 25-én 4 hétre bezárt a központi állomás: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak. Ezek a forgalmi változások jelentős érintik a győri, pécsi, hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon közlekedőket, közölte a MÁV.

Azt írták, "hazánk egyik legnagyobb vonatforgalmat lebonyolító vasúti csomópontján, a Keleti pályaudvaron a 2019-es felújítást követő legnagyobb beruházást hajtjuk végre: a beavatkozások nagyobb része a műszaki, kisebb része az utasforgalmi tereket érinti. A szeptember 20-ig tartó teljes forgalomszünetelés során éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek és a munkagépek, így megvalósul számos megbízhatóságot javító és a pályasebesség emelését lehetővé tévő karbantartás: síneket, váltókat és több mint 2 ezer talpfát is cserélünk; ágyazatot pótlunk és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végzünk; 14 kilométeren szabályozzuk a vágányokat; mintegy 16 kilométeren pedig a felsővezetéki hálózatot javítjuk. Emellett a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezzük. Átépítjük az 1. és 2. vágányok közötti peront, az összes perontetőn is elvégezzük a karbantartást, valamint javításokat végzünk a peronok járdáin.

Miért most?

A szeptember elejétől erősödő munkahelyi és iskolai ingázás ideiglenes forgalmi rendjének megszervezésére több megoldás is rendelkezésre áll, mint a nyáron hagyományosan erős távolsági forgalom átirányítására, így a beruházásokat tudatosan időzítettük az iskolai szünet végéhez.

Az ideiglenes forgalmi rend kínálta lehetőségek minél pontosabb megismerése és minél teljesebb kihasználása érdekében arra kérjük tisztelt utasainkat, hogy ebben a néhány hétben ne megszokásból utazzanak, indulás előtt tájékozódjanak a MÁV-csoport hivatalosan felületein!

A győri fővonal járatai a Keleti pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldről indulnak, és oda is érkeznek. Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar között az M4-es metróval utazhatnak.

A Budapest-Miskolc közötti InterCityk valamint a Tisza-tó sebesvonat a Keleti pályaudvar helyett a Nyugati pályaudvarról indul, és oda is érkezik. Az InterRégiók és az S80-as vonatok a Keleti helyett Kőbánya felsőről indulnak, és oda is érkeznek. A belváros felé rugalmasabb eljutási lehetőségek biztosítása érdekében pótlóbuszok közlekednek Kőbánya felső és a Puskás Ferenc Stadion metróállomás között.

A pécsi és a kaposvári InterCityk fővárosi végállomása Budapest-Kelenföldre kerül át."