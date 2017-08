Meg akarta öletni a feleségét, terápiára küldték

Jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, mellékbüntetésként pedig indulatkezelési terápián való részvételre kötelezett a Pécsi Ítélőtábla kedden egy Tolna megyei férfit, aki ismerősével akarta megöletni a feleségét.



A táblabíróság MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a 45 éves, büntetett előéletű férfit első fokon a Szekszárdi Törvényszék márciusban 1 év 3 hónap börtönre ítélte, annak végrehajtását három évre felfüggesztette.



A bíróság egyúttal elrendelte a vádlott pártfogói felügyeletét és külön magatartási szabályként előírta, hogy a vádlott vesse alá magát indulatkezelési terápiának.



A vádlott és védője fellebbezése miatt eljárt táblabíróság Makai Lajos vezette büntetőtanácsa az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta - közölték.



A jogerős tényállás szerint a férfi 2004-ben létesített élettársi kapcsolatot a sértettel, 2006-ban gyermekük született.



A gyermek születése után a vádlott és a sértett kapcsolata fokozatosan megromlott, 2014 decemberére teljesen elhidegültek egymástól. A nő 2015 márciusában elköltözött a közös lakásból; ezt a vádlott nem tudta feldolgozni - írták.



A férfi - folytatták - tartott attól is, hogy elveszti közös gyermekük szülői felügyeleti jogát.



Ezek miatt arra kérte egy büntetett előéletű ismerősét - akinek korábban a házasságuk megromlásáról is beszámolt - hogy ölje meg a sértettet, holttestét pedig dobja egy dögkútba.



Arra is kérte ismerősét, hogy a sértettet szállítsa külföldre, majd őt hagyja sorsára Németországban - ismertette a bíróság.



A vádlott 300-400 ezer forintot ígért a sértett megöléséért, amely összeget meg is mutatta ismerősének. Ő azonban az ajánlatokat visszautasította és megszakította a kapcsolatot a vádlottal.