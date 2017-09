Márta István már nem kulturális főtanácsadó Pécsen, felbontották a szerződését

Több forrás is hírül adta a napokban, hogy Márta István, a Zsolnay Örökségkezelő egykori vezetője nem hosszabbította meg a szerződését, s már nem Pécs kulturális főtanácsadója. Utánajártunk, a hír igaz, ám Páva Zsolt szerint azért távozott, mert az önkormányzatnál költséghatékonyabb működés érdekében a tanácsadói szerződéseket is felülvizsgálták, s ezt követően döntöttek a szerződése felbontása mellett.



Három év után nem hosszabbította meg a szerződését, így már nem Páva Zsolt kulturális főtanácsadója, nyilatkozta a napokban Márta István. „Már annyi dolgom lett Budapesten, hogy nem volt értelme hosszabbítani", tette hozzá a Zsolnay Örökségkezelő korábbi vezetője.



Páva Zsolt, Pécs polgármestere lapunk érdeklődésére megerősítette a hírt, annak hátteréről szólva azonban kissé más megvilágításba helyezte azt:



- Márta István elévülhetetlen érdemeket szerzett a Zsolnay Örökségkezelő NKft. élén, majd távozását követően tanácsadóként is segítette a pécsi kulturális ipar fejlődését - fogalmazott a polgármester. - Tapasztalatainak köszönhetően ma is kiválóan működik a rendszer. A pécsi önkormányzat költséghatékonyabb működése érdekében a tanácsadói szerződéseket is felülvizsgáltuk, ezt követően döntöttünk a szerződés felbontása mellett.



Márta Istvánt 2011 márciusában nevezték a POSzT művészeti vezetőjévé, 2012-ben pedig a Zsolnay Örökségkezelő irányítását is rábízták. Előbbi megbízatásáról 2013. január elsejével lemondott, döntését megnövekedett munkaterheivel indokolta, mivel a Zsolnay vezetése mellett újból megválasztották a Fesztivál Szövetség élére, emellett a Művészetek Völgye szervezésének jelentős része is őt terhelte.



A Zsolnay Örökségkezelőt 2015. augusztus 31-ig irányította, amikor is nyugdíjazását kérte.



Páva Zsolt ezt követően kérte fel kulturális stratégiai főtanácsadónak. A szerződése megszüntetését követően sem szakad el azonban Márta István Baranyától, hiszen 2016-ban létrehozta a Bőköz-Ormánság Fesztivált, amit idén is sikeresen megrendeztek.