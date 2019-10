Máris megindult a belharc a pécsi városvezetői posztokért - Ruzsa Csaba is alpolgármester lesz?

Alig néhány héttel a választások előtt megjósolta Péterffy Attila, hogy az MSZP-DK-Jobbik-Momentum alkotta szövetség szét fog esni, s információink szerint ennek első jelei máris látszanak. Úgy tudjuk, a DK-sok benyújtanák a számlát, többet maguknak követelnek a városvezetői posztokból, miközben saját pártjukon belül is megindult a könyöklés a zsíros helyekért. Információink szerint Ruzsa Csaba személyében egy külsős alpolgármestere is lehet Pécsnek.



A választások előtt egy nyilvános lakossági fórumon a papíron a Mindenki Pécsért Egyesület, valójában a MSZP-DK-Jobbik-Momentum polgármesterjelöltje, Péterffy Attila elismerte: megválasztása esetén működési zavarokra, az egyesületben lévő pártkatonák frakciókra való szétbomlására számít - ezt akkor nyomatékosította is többször.



A megválasztott polgármester szavai máris beigazolódni látszanak, hiszen a Gyurcsány Ferenc-féle, a baloldalon legnagyobb erőt képviselő Demokratikus Koalíció, valamint az MSZP, illetve a Momentum tagjai között is megindultak a pozícióharcok.



Korábban a városban kézenfekvő forgatókönyvként arról beszéltek a baloldali szivárványkoalíció berkeiben, hogy Péterffynek két alpolgármestere lehet: az MSZP-ből Nyőgéri Lajos, míg a DK-ből Kunszt Márta érkezhet a posztokra.



Mindketten jól kipróbált baloldali harcosok. Szerepük volt azokban a városvezetésekben, amelyek 3,3 milliárd jutalmat osztogattak szét maguk között, miközben 50 milliárdos hiányt halmoztak fel. Kunszt alpolgármesterként milliókat vet fel maga is, míg Nyőgéri - aki az MSZP városházi frakcióját irányította a jutalombotrányok időszakában - Páva Zsolt polgármesterről terjesztett hazugságokat, amiért jogerősen elítélték.



A két politikus a baloldali szövetségben azonban mégsem élvezhet osztatlan támogatást éppen az elmúlt években végzett tevékenységüknek köszönhetően. A feltörekvő neogyurcsányista, DK-s generáció - akik fiatalságukra hivatkozva nem akarnak emlékezni a 2006-os rendőrterrorra -, nem nézi jó szemmel ténykedésüket, és úgy tudjuk, hogy Zag Gábor (a komlói születésű képviselő 2011 és 2013 között a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnökeként tevékenykedett, jelenleg a Természettudományi Kar dékáni hivatalvezetőjeként dolgozik) és Bognár Szilvia (aki a Tüke Busznál dolgozott előbb szóvivőként, majd ügyfélszolgálati és ellenőrzési vezetőként) is bejelentkezett az alpolgármesteri pozíciókért.



Péterffyt lehazaárulózták Az elmúlt években - mióta jobboldali városvezetése volt Pécsnek - nem fordult elő az, hogy idős, 1956-ot, vagy az MSZMP-s rezsim az elnyomását átélt pécsiek bekiabáljanak, morgolódjanak az október 23-i megemlékezéseken. Péterffynek már az első nyilvános szereplésén, a pécsi munkástanács emlékműnél tartott eseményen azt kiabálták, hogy „hazaáruló", míg a 48-as téri megemlékezésen többen azt is szóvá tették, hogy mit keres Kunszt Márta, a DK helyi vezetője az ünnepen. Mint az köztudott, Gyurcsány Ferenc apósa, Apró Antal tevékenyen részt vett az '56-os Nagy Imre elítélésében. Apró Antal lánya, Gyurcsány felesége jelenleg a DK Európa parlamenti képviselője.

Mivel mindketten a DK-t erősítik, így nem csupán az MSZP és a DK között feszülhet ellentét a posztokért, hanem a DK-n belül is megindult a könyöklés. Kunszt Mártával - akinek a pozícióit jelentősen gyengíti az a tavasszal nyilvánosságra került hangfelvétel, amelyen a DK-sok azon túl, hogy egymás között az egyik saját támogatójukat bűnözőnek nevezték, arról is szóltak, hogy nem tudnak sem a szocialistákkal, sem a momentumosokkal beszélni, mert két perc alatt összevesznek - együtt hárman is alpolgármesterek lennének.



Mindemellett több forrásból származó információink szerint a közgyűlésben többséget szerzett balliberális pártok megegyeztek abban, hogy egy külsős alpolgármestere is legyen Pécsnek Ruzsa Csaba személyében.



Ruzsa volt az EKF programigazgatója, a ZSÖK ügyvezetője, majd 2011-ben a PTE kiemelt beruházásokért felelős gazdasági főigazgató-helyetteseként dolgozott. Az utóbbi időszakban a stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes, a rektori kabinetvezető által meghatározott projektek koordinálásért, szakmai egyeztetéséért az egyetemen belül és a külső partnerekkel felelt.



Hogy teljes legyen a káosz, már az a lehetőség is felmerült, hogy ne kettő alpolgármestere lenne Pécsnek, hanem rögtön négy! Annak ellenére is, hogy ez a felesleges pozícióosztogatás a hazai és pécsi tapasztalatok szerint megszorításokra alapuló baloldali politikával menne szembe.



(Írásunk elkészítését megelőzően több pécsi, baloldali politikussal is beszéltünk, akik kifejezetten kérték, hogy ne nevesítsük őket cikkünkben. Értesüléseink többségét nem cáfolták, de nem is erősítették meg azokat, jellemzően azt mondták, még minden képlékeny, "így is, úgy is eldőlhetnek szóban forgó ügyek", lehet, hogy csak az új közgyűlés jövő csütörtökre kitűzött alakuló ülése előtti órákban, vagy még akkorra sem.)

Frissítés: cikkünk megjelenését követően levelet küldött szerkesztőségünknek Bognár Szilvia, amelyben lapunkat és szerzőnket is minősíti. Levelében ugyanakkor megerősítette információinkat - bár állítása szerint nem jelentkezett be a pozícióért - hogy esélyes az alpolgármesteri posztra:

"Ezúton közlöm, hogy egy alpolgármesteri pozícióért sem jelentkeztem be, nemhogy többért! Ez természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az én személyem is felmerüljön akár ilyen tisztség kapcsán is."



Képünkön: Nyőgéri Lajos egykori frakcióvezető, jelenlegi képviselő, Gulyás Emil városházi képviselő, Sík László Lajos, az MSZP egykori képviselője, és most ismét megválasztott képvselője ölelkezik Péterffy Attilával.