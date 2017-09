Már tetoválása is van Bosznai Benettnek, a legfiatalabb pécsi tűzoltójelöltnek

Megjelent a Katasztrófavédelem magazin legújabb száma, amelyben a legfiatalabb pécsi tűzoltójelöltről, Bosznai Benettről is olvashatnak.



- Jó napot kívánok! Én vagyok az új tűzoltó...

Így kezdte a bemutatkozását Bosznai Benett, aki a napokban adta be a jelentkezési lapját a pécsi hivatásos tűzoltó-parancsnokságra. Nem is lenne ebben semmi különös, csakhogy Benett még csak öt éves. Édesapjával érkeztek a tűzoltóságra, aki a kisfiú szavait vetette papírra. Született Pécsett, 2012. július elsején. Foglalkozása: tűzoltó, fecskendős, családi állapota: nőtlen. Esetleges tetoválás helye: egy Minion a jobb vállon. Hobbija, szabadidős tevékenysége: tűzoltósat játszani. A jelentkezési lap eljutott a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálatára is, ahol úgy döntöttek, Benettet behívják egy felvételi elbeszélgetésre.

Az új tűzoltó jelölt világítós Star Wars szandálban, kék - az egyenruhához hasonló - kabátban, és játék tűzoltó sisakban érkezett meg. Már a folyosón szóba elegyedett mindenkivel, és büszkén mesélte, hogy ő az új tűzoltó. Azt is elújságolta, hogy ő majdnem a tűzoltók védőszentjének utcájában lakik, Pécsett a Kisflórián utcában. Ez bizonyosan nem lehet véletlen..

A Humán Szolgálaton Bencze Andrea tűzoltó alezredes, szolgálatvezető és Borteleki Gábor tűzoltó főhadnagy, megbízott pécsi tűzoltóparancsnok fogadta a kisfiút. Benett személyesen adta át a jelentkezési lapját Bencze Andreának, majd meséltek neki a felvételi követelményekről, és a tűzoltó hivatásról. Benett elhivatottsága nem kérdés, a fizikai alkalmassági vizsgától sem ijedt meg. Felpattant a fotelből, és körbe-körbe járva az irodában, mindenkinek megmutatta az erős bicepszét. Majd megmutatta, hogy hány fekvőtámaszt tud csinálni, előröl is meg hátulról is. Arra a kérdésre, hogy miért akar tűzoltó lenni, gyorsan rávágta: „mert életet akar menteni, segíteni másoknak, és tüzet oltani." A szolgálatvezető felhívta a kisfiú figyelmét, hogy csak az lehet tűzoltó, aki jól viselkedik, szót fogad a szüleinek és jól tanul. A kisfiú, mintha kicsit meglepődött volna a szigorú követelményeken, de megígérte, hogy így lesz, addig, amíg elég nagyra meg nem nő.

A sikeres felvételi elbeszélgetés után, a tűzoltóparancsnok vezette körbe Benettet és anyukáját a laktanyában. A kisfiú mindenkire, akivel találkozott, hangosan ráköszönt: „Jó napot kívánok! Én vagyok az új tűzoltó..." Nehéz volt a legfiatalabb tűzoltó jelöltnek újat mutatni a laktanyában, hiszen majdnem minden járműről tudja, hogy mire való és, hogy hova vonulnak velük. A csúszó cső és a magasból mentő azonban teljesen lekötötte a figyelmét. Lépésről-lépésre elpróbálta, hogy mi történik, ha riasztás van. Ha a tűzoltók az ágyukban vannak, felállnak, kiszaladnak a csúszó csőhöz, csúsznak, aztán hopsz beleugranak a csizmába - majd szaladt a ruhákhoz - azt is felveszik, és már mutatott is az autóra, hogy oda meg gyorsan beszállnak és indulás!

A legifjabb tűzoltó felhívta a parancsnok figyelmét, hogy mielőtt hazamegy, azért válasszák ki, hogy melyik lesz az ő sisakja meg az ő bevetési ruhája. „Még jó, hogy előre készültünk"- mondta neki a tűzoltóparancsok, aki egy ajándékot adott át a kisfiúnak. „Az igazgató úr egy igazi tűzoltó sisakot küldött neked"- Benett nagyon örült neki, az öröme csak akkor hágott a tetőfokára, mikor tudatosul benne, hogy ezt örökbe kapja. És csak azt hajtogatta, hogy „ezt az igazgató úr, örökbe küldte nekem.."

Egyszer csak hangos recsegés.. megszólalt a hangos bemondó... mi még váltottunk néhány szót az anyukájával, de Benett ránk parancsolt: „Psszt! Ilyenkor csendben kell lenni, mert fontos dolgokat mondanak, és ha beszéltek nem halljátok!" Nem volt mit tenni, hát csendben maradtunk...

Az udvarra is kisétáltunk, ahol egy meglepetés várta a kisfiút. Útközben azt is megtudtam, hogy Benett tűzoltók iránti megszállottsága a szüleinek is bőven ad programot. Esténként például el szoktak látogatni a pécsi laktanyához, leülnek a szertárral szemközti füves területre, és várják, hogy riasztás legyen. A nyári programok nagy része mind tűzoltós. Olyan gyereknapra és olyan nyílt napra mennek, ahol vannak tűzoltók. Ha vidéken járnak, mindig megnézik a kisebb laktanyákat is. Kedvence a siklósi, mert ott piros a felirat, és szépek a szertárkapuk.

Az udvaron egy magasból mentő várta Benettet és anyukáját. A kisfiú nagy örömére, tíz méter magasba emelkedtek fel vele. Először kissé megilletődve szállt be a kosárba, de néhány perc múlva, már, mint egy igazi tűzoltó, az emeleti ablakokat kémlelte a magasból. Elmondta, hogy kellene menteni, ha baj lenne, és hogy nem ártana egy hordágy is a magasból mentő kosarába, hátha valaki rosszul van.

Benett derűje, kedvessége és elhivatott hozzáállása mindenkit levett a lábáról a pécsi laktanyában. Reméljük, hogy kitartása elkíséri a hosszú évek során, és egyszer valóban a tűzoltók között köszönthetjük. A jelentkezési adatlapját mindenesetre biztos helyre tettük, és megőrizzük.