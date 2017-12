Már száz éve is állt karácsonyfa a Széchenyi téren – Reklámhadjáratok a régi Pécs ünnepén

A Székesegyházban misézett a püspök

A templomba járás természetesen az 1800-as években és a 20. század első felében is elmaradhatatlan volt karácsony idején. A mindenkori pécsi püspök a Székesegyházban tartott szentmisét, de sok hívő kereste fel a Széchenyi téri belvárosi templomot is. A helyszín a régi Pécs életében is fontos vallási szerepet töltött be, ezért is állították ott fel a Mindenki Karácsonyfáját.