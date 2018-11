Már novemberben postázzák az első horgászkártyát, lesz, aki Floridában is horgászhat vele

Hamarosan kézbe vehető az új horgászokmány, sőt ha időben igényeljük, akkor a nagy nyereményjátékban karácsonyra még nyerhetünk is vele, közölte a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ).

Szeptember 1-jétől elindult a horgász regisztráció és a Magyar Horgászkártya igénylésének opcionális folyamata. Maga a valós alapadat-felvételt és annak ellenőrzését több módon is biztosító, díjmentes regisztráció a jogszabályi előírásoknak megfelelve 2019. január 1-jét követően már mindenkinek kötelezővé válik, aki állami horgászjegyet kíván kiváltani.

A horgászegyesületi tagságra kötelezettek, vagy a tagságot vállalók számára pedig a jelenlegi kötelező, papíralapú horgász igazolvány helyére lép a horgászkártya, amely a kapcsolódó elektronikus alkalmazásokkal lépésről-lépésre egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi majd az ügyintézést és az adminisztrációt.



A (MOHOSZ) - eddigi legnagyobb vállalásaként - a 2019. január 1-jétől fennálló közfeladat-ellátási kötelezettségének is megfelelve már középtávon is számos, a horgászat elérését megkönnyítő elektronikus szolgáltatást kíván biztosítani a magyar

horgászoknak, a Magyarországon horgászóknak és az őket kiszolgáló horgászszervezeteknek.

E szolgáltatások kiemelt elérési eszközeként, valamint az ellenőrzés és az egyértelmű jogosultsági azonosítás egyszerűsítéseként született meg korábban a kormányzati támogatású döntés a személyazonosító igazolványhoz hasonló formátumú plasztikkártya bevezetéséről.



A regisztrációs rendszer sikeresen elindult, s az elmúlt hetekben a bevezetés gyakorlati

tapasztalatai is beépítésre kerültek a folyamatot támogató komplex informatikai programba és annak ügyviteli szabályozási folyamatába. A többlépcsős ellenőrzések, hitelesítések után mára elkészültek azok az alapadat-állományok.

A MOHOSZ megköszöni, hogy otthonában és a mintegy 800 aktív regisztrációs ponton összesen már több, mint 110.000 horgásztárs sikeresen megkezdte, vagy teljesítette a regisztráció és a kártyaigénylés feladatát.



A terveknek megfelelően a több körben véglegesített, speciális kártyaformátum és a kapcsolódó műszaki követelményrendszer után elkészült a kártyakísérő-levél is, s külföldről megérkeztek azok az egyedi hologram fóliák is, melyek a gyártás végső szakaszában kerülnek a kártyatestre.



A gyártási folyamat teljes felfutása után heti 20.000 db kártya lesz legyártható. A Magyar Posta Zrt. jóváhagyta az automatizált borítékolási-postázási folyamatot, s felkészült a horgászkártyát tartalmazó ajánlott küldemények ütemezett kézbesítésére.



A Magyar Horgászkártya minden esetben postai úton kerül kiküldésre a regisztráció során megadott kézbesítési címre, a befizetés lekönyvelését és a rögzített személyes adatok ellenőrzését követően, átlagosan 30-60 napon belül.

A horgászkártyák tömeges kipostázása november 26-ával kezdődik meg, így

hamarosan egyre több horgásztársunk veheti kézbe a korszerű új horgászokmányt.



A regisztrációs pontokon, horgászszervezeteken túl természetesen a horgászoknak is a

személyes érdeke, hogy a regisztrációk időben jobban eloszoljanak, így jelentősen csökkenjen az év eleji okmánykiadással járó munkacsúcs, számukra a sorban állás időtartama.

A horgászok esetében pedig még három hétig él a nagy lehetőség, mivel az előrehozott

regisztrációt a MOHOSZ azzal is támogatja, hogy a horgászok ösztönzésére a 2018.

december 4-ig érvényesen regisztrálók és díjbefizetők között a nyereményadót is

tartalmazóan minimum bruttó 15 millió értékben, összesen 100 jelentős nyereménnyel

nyereménysorsolást biztosít, melynek főnyereménye egy Toyota RAV4 Hybrid

személygépjármű, illetve egy kétszemélyes floridai horgászüdülés.

Fontos megjegyezni, hogy a nyereményjáték szabályzata alapján az is részt vesz a nyereménysorsoláson, aki a horgászkártyát e határnapig még nem kapja meg, de a regisztrációt és a kártyaigényléshez kapcsolt fizetési kötelezettséget sikeresen teljesítette.



A már az induláskor is számos vásárlási kedvezményt biztosító, beépített

balesetbiztosítást is tartalmazó Magyar Horgászkártya első általános, rendszerszerű

használatára a 2019. évi állami horgászjegyek kiváltása kapcsán kerül majd sor, s ezt követően a tervek szerint fokozatosan épülnek fel majd az új alkalmazások.



A regisztráció, kapcsoltan a Magyar Horgászkártya igénylése az erre a célra kialakított online regisztrációs felületen, a www.mohosz.hu oldalon érhető el. Az online regisztráció és igénylés elvégezhető bármely típusú elektronikus eszközről, és segítségül a személyes támogatás is lehetséges a magyarországi Digitális Jólét Program Pontokon. Annak érdekében, hogy a horgászkártya kiváltása a számítógéppel, vagy okostelefonnal nem rendelkezők, vagy megfelelő informatikai ismerettel nem bíró horgászok számára is zökkenőmentes legyen, az adminisztráció személyesen (offline) is elvégezhető valamennyi, az állami horgászjegy értékesítésében eddig is részt vevő és a támogatást vállaló horgászszervezetnél, valamint azok regisztrációs pontjain.

Ebben az esetben a regisztrációs pontok munkatársai végzik el a regisztrációt és a horgászkártya igénylést a helyben átadott iratok alapján. Ha a szükséges okmányok már kéznél vannak, akkor egy teljes regisztráció a gyakorlatban maximum 10-15

percet vesz igénybe.



A regisztráció támogatását továbbra is biztosítja a bárki által elérhető telefonos információs ügyfélszolgálat is. Az ügyfélszolgálat munkanapokon 8:00-tól 16:30-ig hívható a +36 59 32 44 32 telefonszámon.

Az online ügyfélszolgálat az [email protected] e-mail címen is

várja a felmerülő kérdéseket.