Már most itt van a kémények karbantartásának ideje, célszerű az ellenőrzés

Noha még javában tart a nyár, célszerű a kémények ellenőrzését már most elvégeztetni, hogy ne az utolsó pillanatra, a fűtési szezon kezdetére maradjon ez a valóban életbevágóan fontos tevékenység.



A katasztrófavédelem kéményseprőipari tevékenysége jelenleg tizenhét megyében összesen kétezer-ötszázkilencvenkét településre terjed ki.A szolgáltatást a gazdálkodó szervezeteknek kötelező megrendelni egy kéményseprő cégtől - szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente, gázfűtést használóknak kétévente, a munkáért pedig díjat kell fizetniük. A társasházakba a kéményseprők hívás nélkül kimennek, a lakóknak a vizsgálatért nem kell fizetniük (kivéve, ha egy lakás valamely vállalkozás bejelentett telephelye). Szintén ingyenes a szolgáltatás a családi házban élő magánszemélyek számára, de szükség van időpontfoglalásra - tehát ha valaki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával is gondoskodik biztonságáról, még azt is eldöntheti, mikor szeretné azt.



Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.hu honlapon előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő napot - ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról és idejéről. A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőséget biztosítanak az ellenőrzés azonnali elvégzésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező.



A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, valamint a fűtésrendszer jó és biztonságos működésének ellenőrzése; az esetleges problémák kiszűrése, a balesetetek megelőzése, de semmiképpen sem a bírságolás. A vizsgálat során kívül-belül megnézik az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, vizsgálják, hogy a fűtés biztonságos működéséhez van-e az adott helyen elég levegő, illetve biztosított-e a levegő utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égéstermék összetételét. Ha problémát tárnak fel, fontos, hogy saját érdekében mindenki mihamarabb intézkedjen a javításról.



A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni.



A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.