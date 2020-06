Már megint felhőszakadásra, jégverésre figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Felhőszakadás miatt Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Baranya, Békés, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Azt írták: vasárnap többfelé kell zivatarok kialakulására számítani a késő délelőtti óráktól, legnagyobb számban és eséllyel az ország középső felén.

Több helyen felhőszakadás is várható akár 50 milliméternél is több esővel, de 2 centiméter körüli jég és viharos (60-80 kilométer/órás) széllökés is előfordulhat.



Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 12-17 Celsius-fok között valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 23-29 fok között alakul