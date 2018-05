Már jelentkezhetnek a tehetséges diákok

Középiskolás és leendő egyetemista diákoknak hirdet felvételt a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó intézmény. A hagyományos oktatást kiegészítő interaktív, egyéni képességeket kiemelkedő módon fejlesztő ingyenes képzésekre a középiskolás tanulmányaikat folytató diákok június 17-ig, az idén érettségizők június 24-ig jelentkezhetnek Magyarországról és a határon túlról egyaránt.



„Jelenleg közel 2000 diákunk képzi magát középiskolás és egyetemi programjainkon, akik az MCC legnagyobb értékének az intézményben eltöltött évek alatt megszerezhető átfogó szakmai tudást és aktív közösségi életet tartják, ami számtalan előnyhöz juttatja őket a karrierépítésük során" - mondta Lánczi Péter, az MCC ügyvezetőigazgató-helyettese.

Az MCC több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a tehetséggondozás terén, ma már a felső tagozattól a középiskolán át egészen az egyetemi mesterképzés befejezéséig nyújt lehetőséget a kiemelkedő képességű diákok fejlődésére. Az intézmény szociokulturális helyzettől függetlenül biztosítja a diákokban rejlő tehetség kibontakozását, így a képzések a felvételt nyert tanulók számára ingyenesek.

Középiskolás Program - már a nyári táborban is ott lehetnek az újonnan felvett diákok

Társadalomtudományok iránt érdeklődő és a pályaválasztásra tudatosan készülő diákok önfejlesztésére kiváló lehetőséget nyújt az MCC Középiskolás Programja, amelynek képzéseire június 17-ig pályázhatnak a tanulók. A sikeres felvételit tett középiskolások a programban nyolchetes rendszerben működő e-learning kurzusokon, havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon, valamint téli és nyári közösségépítő táborokban is részt vehetnek. Minden diák a saját érdeklődésének megfelelően választhat az alábbi, legnépszerűbb társadalomtudományi területek közül: közgazdaságtan, jog, pszichológia, íráskészség (angol és magyar nyelven), nemzetközi kapcsolatok, társadalmi tanulmányok, valamint modern kori történelem. Az MCC-s középiskolás diákok körében közkedvelt - idén augusztus közepén a Börzsönyben megrendezendő - tehetséggondozó nyári táborba már az eredményesen felvételizett tanulók is jelentkezhetnek.

Egyetemi Program - a sikeresen felvételizők a minőségi képzésen túl bentlakási lehetőséget is kaphatnak

Az MCC Juniorképzése a középiskolai tanulmányaikat idén befejező és a budapesti egyetemek nappali tagozatán továbbtanuló diákok jelentkezését várja június 24-ig. A pályázók a logikai készséget és szókincset felmérő írásbeli teszten túl egy szóbeli fordulón (prezentációval kísért előadás és beszélgetés) is részt vesznek, amely a Collegium vezetőségéből, nevelőtanáraiból és idősebb diákjaiból álló felvételi bizottság előtt zajlik. A programra sikeresen bekerülők egyetemi tanulmányaik idejére bentlakási lehetőséget is kaphatnak a Gellérthegyen található intézménybe. Az MCC a képzés iránt érdeklődők számára május 26-án egy felvételi előkészítőt tart a Collegium épületében, amely a résztvevők számára ingyenes. A diákoknak érdemes figyelemmel kísérnie a Mathias Corvinus Collegium közösségi oldalán létrehozott felvételi eseményt is, ahol szintén sok hasznos információhoz juthatnak.

Az egyéves Juniorképzés célja, hogy a különböző tudásszinttel érkező tanulók ismereteit kiegyenlítse és támogatást nyújtson a Collegium valamennyi lakója számára előírt felsőfokú angol nyelvvizsga megszerzésében. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a diákok egy olyan alapot kapjanak, amellyel az MCC Egyetemi Programjának további szintjein - szakirányos és vezetőképző kurzusokon - minden nehézség nélkül hallgassanak angol nyelvű kurzusokat.

A szakmai és tanulmányi fejlődés mellett a közösségépítés is nagyon hangsúlyos az intézmény számára, így az MCC valamennyi programjának szerves részét képezik a téli és nyári táborok, valamint az egyetemi képzések keretében rendszeresen szerveznek előadásokat, amelyeken hazai és nemzetközi szaktekintélyek a meghívott vendégek.

Az MCC Középiskolás Programjáról és a Juniorképzésről, valamint a jelentkezési feltételekről bővebb információ az intézmény honlapján (www.mcc.hu) érhető el.