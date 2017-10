Majd' százötvenmillió forintból újíthatják fel a Belvárosi Általános Iskolát

Kicserélik a Belvárosi Általános Iskola nyílászáróit, modernizálják a fűtési rendszert, valamint az udvart és a sportpályát, jelentette be az iskolában szerdán Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője.



A beruházás része annak a hárommilliárd forintos felújítási programnak, amely révén pécsi iskolákat újítanak fel.



A 650 tanulót oktató Belvárosi Általános Iskola 143 millió forint pályázati támogatást nyert el.



- Az iskola egyes épületei a történelmi városmaghoz illeszkednek, más részeit a szocializmusban húzták fel, itt bizony van mit felújítani - fogalmazott Csizi Péter a szerdai sajtótájékoztatón. Hozzátette, Pécsett célként jelölték meg, hogy az uniós források jó részét az oktatási infrastruktúra fejlesztésére kell csoportosítani, hiszen a nevelés színvonala országosan is az élvonalban van, ám az épületek állaga ezt nem éri el. Ez különösen igaz a Belvárosi Általános Iskolára, amelyben most viszont a rendelkezésre álló forrásból mód nyílik energetikai korszerűsítésre, nyílászárócserére, az udvar-, valamint a sportpálya-felújításra is.