Magyar Kereskedelemért Nagydíjat kapott a békebeli pécsi boltos, Orsós Ferenc

Júniusban mutattuk be olvasóinknak Orsós Ferencet,aki - mint írtuk - "olyan benyomást kelt a modern hús- és csemegepult mögött, mintha jó háromnegyed évszázaddal korábbról maradt volna ott, valami tévedés folytán. Pécsett, egy uránvárosi áruházban várja a vevőket a szakember, akinek a darab húsok, szeletelt szalámik mellett mindig akad pár frappáns szava is a betérőkhöz." Munkáját most Magyar Kereskedelemért Nagydíjjal ismerték el.

Az Európai Kereskedelem Napján átadták a szakma legrangosabb elismeréseit is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről a rendezvény szakmai védnöke Cseresnyés Péter, kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár volt.

Az Európai Kereskedelem Napját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) tizenhat éve hagyományteremtő szándékkal indította útjára. „Az esemény célja, hogy a figyelem középpontjába állítsa a kereskedelemben dolgozó több mint 500 ezer embert, amivel a szektor a legnagyobb foglalkoztató, emellett pedig a legmagasabb ÁFA és adóbefizető is egyben, - mondta el Krisán László, a VOSZ Kereskedelmi tagozatának elnöke.

A napokban tartott esemény alkalmával őket ünnepelték a szakma legrangosabb díjának, a Klauzál Gábor Elismerő Oklevelek és a VOSZ által alapított Magyar Kereskedelemért Nagydíjak átadásával is, amit Orsós Ferenc, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. részlegvezetője is átvehetett.