Ma már csak elvétve maradnak ki buszjáratok - További fejlesztések is lesznek

A buszcsereprogram számokban

2013 áprilisában indították a Pécsi Buszcsereprogramot, amelynek első üteme 2014 júniusában zárult, s amely során 40 buszt szerzett be a társaság több mint 2,2 milliárd forintért. A 2014 októberétől az azt követő év januárjáig tartó második szakaszban 20 jó állapotban lévő használt járművet állítottak forgalomba csaknem 300 millió forint értékben. A harmadik ütem 2015 februárja és 2016 júniusa között zajlott, amikor is összesen 115 darab használt, de jó állapotú Volvo busz került Pécsre 3,5 milliárd forintért. (Ebbe az összegbe beletartozott a buszok Pécsre szállítása és a nyitható ablakok beszerelése is.)