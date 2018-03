Ma kezdődik a Baranyai Cigányok Tavaszi Fesztiválja

Ma kezdődik a Baranyai Cigányok XX. Tavaszi Fesztiválja Pécsett; a kétnapos jubileumi programsorozat keretében koncertet, kiállítást és könyvbemutatót is tartanak.

Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület (CKKE) elnöke az MTI-nek azt mondta: csütörtökön lesz 29 éve, hogy megalapították szervezetüket, valamint 20 éve, hogy átadták a kettős jubileumot ünneplő fesztiválnak is otthont adó, újjáépített pécsi Rácz Aladár Közösségi Házat.



Szerda délután 25 alkotó szobraiból és festményeiből álló kiállítás nyílik. A megváltott világ című tárlat képzőművészeinek mindegyike szerepelt már önálló vagy társas kiállítással a közösségi házban - jegyezte meg. Este ugyanott Gáspár Kálmán nemzetközi hírű cimbalomművész ad koncertet.



Másnap délelőtt a baranyai cigány művelődési egyesületek munkájáról tartanak tanácskozást, amelyen felelevenítik a 2010-es pécsi Európa Kulturális Fővárosa évadra rendezett programokat és visszatekintenek az azóta eltelt nyolc évre is.



Csütörtök délután Rozs András nyugalmazott főlevéltáros részvételével mutatják be a Cigánysors című tanulmánykötet harmadik részét. A programok alatt kézműves bemutató és vásár is várja a résztvevőket.

Képünk illusztráció.