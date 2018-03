Letették a Dárdai-akadémia alapkövét, júniusban kezdik az építkezést Kovácstelepen

Hamarosan megkezdődhet egy régóta várt létesítményfejlesztő beruházás, miután március 28-án a PSN Zrt. Gyöngyvirág utcai utánpótlás-központjában ünnepélyes keretek között letették az Id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia alapkövét.



A tanév és bajnoki szezon végén, júniusban kezdik meg a kovácstelepi sportkomplexum építését, amelyben várhatóan szeptembertől a PMFC több mint háromszáz fiatal labdarúgója készülhet majd a bajnoki mérkőzésekre. Az közel 1,5 milliárd forintos állami forrásból épülő központ a tervek szerint három ütemben készül el, az elkövetkező időszakban műfüves fedett munkacsarnokot, füves és műfüves edzőpályákat létesít a kivitelező és az ezekhez tartozó modern üzemeltetési eszközök, pályatartozékok is a fiatal generáció professzionális felkészüléséhez járulnak majd hozzá. Az ünnepélyes alapkőletételen dr. Őri László, Pécs alpolgármestere a komplexum fontosságára hívta fel a figyelmet.

Nagy nap ez a mai, hiszen több évtizedes hiányt pótol majd az a létesítmény, amelynek alapkövét ma lerakjuk. Kicsit a múltba is vissza kell tekintenünk, hiszen a beruházás nem jöhetett volna létre anélkül a széleskörű összefogás nélkül, amely a háttérben zajlott. Nagyon sok embert illet köszönet, sokan szívügyüknek tekintették ezt a beruházást még úgy is, hogy sok nehézséggel kellett szembenézniük az ügyintézés során. A létesítmény lehetőséget ad arra, hogy a pécsiek egészségesebben éljenek, és az itt készülő utánpótlásból remélhetőleg 10-20 év múlva többen a válogatottban is megállják majd a helyüket. Olyanok is lesznek, akik nem jutnak el ilyen magasságig, de a sport szeretete mégis elkíséri majd őket egy életen át. Ma egy olyan intézmény alapkövét rakjuk le, amely nevében emléket állít egy olyan pécsi legendának, akinek szellemisége még évtizedeken keresztül meghatározó lesz a pécsieknek és a pécsi sportolóknak. A pécsi labdarúgás szép múltra tekint vissza, kívánok mindenkinek, hogy fényes jövője is legyen, amelyhez ez az építkezés nagy segítséget nyújthat - fogalmazott dr. Őri László, Pécs város alpolgármestere.

A beruházó PSN Zrt. vezérigazgatója, Vári Attila arról is beszámolt ünnepi beszédében, hogy regionális központként nem csak a pécsi focisták képzéséért felel majd az Id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia.

Magyarország kormánya három fő irányt határozott meg a sportot tekintve, fontos, hogy minden magyar gyermek egészséges felnőtté válhasson, hogy olyan létesítményekben készülhessenek a fiatal sportolók, amelyek minden igényt kielégítenek és mindezek mellett kiemelt fontosságú, hogy olyan kimagasló színvonalú rendezvényeket rendezzünk, amelyekre büszke lehet mindenki. Az Id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia nem az első és nem is az utolsó nemzetközi szabályoknak is megfelelő beruházás a városban, gondoljunk csak a PVSK és a PEAC létesítményeire vagy a Nemzeti Kosárlabda Akadémiára, de nem olyan rég adtuk át a tornacsarnokot is, amelyet már birtokba is vettek a sportolók. Regionális központként 3-4 csapatért is felelni fog az Akadémia, így Pécs városa olyan képzési alapnak lesz a centruma, amely megfelelő alapot fog adni a fiatal labdarúgó generációnak - mondta Vári Attila.