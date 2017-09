Lerakták a pécsi Szent Mór Katolikus Iskolaközpont új tornacsarnokának alapkövét

Lerakták kedden a pécsi Szent Mór Katolikus Iskolaközpont új - 1400 négyzetméter területű - tornacsarnokának alapkövét. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmény 2018 szeptemberéig összesen több mint 1,3 milliárd forintból újul meg.

Az egyházmegye az oktatási intézményeket fenntartásával krisztusi küldetésének tesz eleget, továbbá akkor is, amikor tehetséggondozással, művészeti, zenei neveléssel, valamint kiemelt módon a testneveléssel is foglalkozik - mondta az eseményen Udvardy György pécsi katolikus megyés püspök.



A főpásztor erről úgy fogalmazott: "a teljes ember nevelése a célunk; testi, lelki, szellemi, érzelmi, akarati, kapcsolati dimenzióval egyaránt".



Az alapkőletétel - mint hangoztatta - üzenet a jövőnek arról, hogy van értelme építkezni, nevelni, bízni az emberben és ébren tartani a reményt közösségeinkben, társadalmunkban, kultúránkban.



Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az eseményen a többi között hangsúlyozta: a jól működő gazdaság széleskörű fejlesztéseket tesz lehetővé, ami alapot ad az oktatás "minden válfajának" bőséges fejlesztésére.



Emlékeztetett: több mint egymillió diák kap ingyen tankönyvet, az ingyenes étkeztetés pedig a tanulók több mint felére terjed ki. Szólt az ősszel kezdődő több mint 82 milliárd forintos keretből megvalósuló átfogó iskolafejlesztési programról is.



Annak során - mutatott rá - mintegy 400 település 530 intézménye újul majd meg, a fejlesztések több mint 200 ezer gyermek tanulási lehetőségeit bővítik. A magyar közoktatási rendszer elmúlt 25 évének legnagyobb összegű infrastrukturális beruházásai valósulhatnak meg a következő években - összegzett az államtitkár.



Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester köszöntőjében hiánypótlónak nevezte a beruházást, illetve a mindennapos testnevelés fontosságáról is hangoztatta, kitérve arra is, hogy ahhoz infrastruktúra is szükséges.



A számos személyes tárgyat tartalmazó időkapszulát és az alapkövet Udvardy György áldotta meg.



A hétszáz diákot oktató Szent Mór Katolikus Iskolaközpont új tornacsarnoka a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekkel együtt mintegy 1400 négyzetméter területű új építést jelent, emellett az 1746-ban készült épületegyüttes összesen 6000 négyzetméternyi területen újul meg.



Az MTI-nek korábban eljuttatott írásos összegzés szerint a szabványos kosárlabdapálya méretű tér nemcsak a mindennapi testnevelés feltételeit biztosítja az iskola diákjai számára, hanem rendezvénytérként is funkcionál majd, tetején pedig udvart létesítenek.



Természettudományi labor is épül, tágasabb helyiségbe kerül a könyvtár, és új, zeneoktatásra alkalmas kistermek kialakításával az intézményben évtizedek óta zajló művészetoktatásnak is igyekeznek megfelelő teret biztosítani - írták, hozzátéve, hogy a szaktantárgyi szemléltető eszközök, informatikai berendezések és bútorok beszerzésének köszönhetően pedig a termek felszereltsége is jelentősen javul.



Képünkön: a létrejövő tornaterem zöld tetején udvar létesül.