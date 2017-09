Latorcai Csaba: Zrínyi napjainkban is választás elé állítja a magyarságot

A magyarság sürgető lelki, szellemi és morális megújuláshoz bátran merítsünk erőt nemzeti hőseik és nagy elődeink örökségéből - mondta a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára vasárnap Szigetváron.



Latorcai Csaba a 185. Zrínyi emlékünnepség kegyeleti megemlékezésén úgy vélekedett: a történelem - akárcsak Zrínyi Miklós korában - napjainkban is választás elé állítja a magyarságot.



A sürgető lelki, szellemi és morális megújuláshoz Szent István, Dobó István, a Zrínyiek, a Rákócziak, Kossuth Lajos és dicső forradalmaink hősei adtak és adnak a mai napig szellemi és lelki útravalót - hangoztatta Latorcai Csaba az 1566-os szigetvári csata 451. évfordulóján rendezett négynapos Zrínyi napok ünnepélyes záró rendezvényén.



A jelenre térve a politikus úgy fogalmazott: "Európa nyugati fele éppen eldobni készül mindazt a morális és kulturális értékrendszert, amelyre évszázadokon át bizton alapozhatta jövőjét". Álszent és önsorsrontó válaszokat kíván adni a sorjázó sorskérdésekre és a legújabb kori népvándorlás okozta kihívásokra - mondta, majd rámutatott: "számunkra, a magyarok számára nem kérdés, (...) hova kell állnunk".

Latorcai Csaba Zrínyi Miklós korát, a magyar történelem egyik leghősiesebb csatáját felidézve hangsúlyozta: a Szigetvárt a török csapatoktól védő várkapitány "mindvégig tudta (...), hogy a város nemcsak a magyar állam, hanem az egyetemes keresztény kultúra végvára is".



Kifejtette, Zrínyi Miklós a nemzethez való hűségét, a harcokban megmutatkozó állhatatosságát, illetve a magyar és a keresztény kultúra védelmét jelentő szolgálatát mártírhaláláig megtartotta, s ezzel máig ható nyomot hagyott a magyarság és a közép-európai nemzetek emlékezetében.



Felelevenítette, a magyar kormány tavaly a csata 450. évfordulóját Zrínyi-emlékévvé nyilvánította, a szigetvári várat nemzeti emlékhellyé avatta, annak rekonstrukciójához pedig 580 millió forintos támogatást nyújtott.



Latorcai Csaba kitért arra is, hogy a magyar kormány a nyáron 145 millió forintos forrást biztosított a Szigetvár-turbéki szőlőhegyen megtalált Szulejmán sírkomplexum régészeti feltárásának folytatásához.



Az eseményen Hóvári János, a Zrínyi Miklós Emlékév Emlékbizottság elnöke a csütörtökön kezdődött Zrínyi napok programjainak tapasztalatait értékelve kijelentette: a szigetvári múlt nem csupán egy kisváros emlékvilága, hanem a magyar nemzeti tudat talpköve, "példa volt a múltban és annak kell lennie a jövőben is". Az MTI érdeklődésére közölte: a csütörtöktől vasárnapig tartó szigetvári rendezvénysorozaton becslése szerint 20-30 ezer ember vett részt. A leglátványosabb, a hadvezér Zrínyi Miklós és csapatának kitörését felidéző eseményt - több mint kétszáz hagyományőrző részvételével - öt-hatezren nézték meg.