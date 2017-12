Laptop, turmixgép vagy más háztartási masina lesz a leggyakoribb ajándék Baranyában

Kis karácsony vagy nagy karácsony - az örök kérdés idén is lassan aktuálissá válik. A magyarok kétharmadának ugyanis nagy anyagi megterhelést jelent az ünnep, minden második ember szeretne 25 ezer forint alatti összeget költeni idén karácsonykor - derült ki egy friss felmérésből.



Baranya megyében laptop vagy háztartási kisgép azonban valószínűleg minden negyedik karácsonyfa alatt lesz majd így is, ám a kedvezményes ár a többség számára döntő. A magyarok zömében saját megtakarításból állják a karácsonyi kiadásokat, de a vásárlók közel tizede áruhitelt vagy hitelt (is) vesz fel. Az adventi időszakban a nők és a férfiak is jobban szeretnek üzletben vásárolni, mint online, és sokan akár már nyáron megveszik a karácsonyi ajándékokat. Íme, a felmérés további eredményei!

Mennyit és miből költünk idén karácsonykor?

Az Euronics felmérése szerint a magyarok közel fele 25 000 Ft alatti összeget szeretne költeni idén karácsonykor, a Baranya megyeiek huszonöt százaléka azonban akár 50 000 Ft-ig is elmenne, sőt minden negyedik megyei lakos akár 100 000 Ft-nál többet is áldozna a karácsonyi ajándékokra. A többség saját megtakarításából állja az ajándékokat, a vásárlók közel tizenöt százaléka azonban vagy hitelkártyával fizet vagy áruhitelt/hitelt (is) vesz fel. A baranyaiak hatvan százaléka úgy gondolja, hogy a karácsony nagy anyagi megterhelés, mégis elenyésző azoknak a száma, akik egyáltalán nem ajándékozzák meg egymást.

Ajándékozási szokásaink

Az emberek zöme legfeljebb öt embert ajándékoz meg a karácsonyi időszakban, de majdnem minden harmadik válaszadó azt mondta, hogy ötnél több embernek vesz valamilyen meglepetést. Utóbbit a Baranya megyeiek közel fele tervezi. A válaszadók közel fele folyamatosan nyitva tartja a szemét, és akár már nyáron megvesz egy-egy dolgot a karácsonyfa alá, ugyanennyien viszont inkább decemberre időzítik a „rohamot". A Black Friday akciókat és az őszi kuponnapokat csak minden 10. ember használja ki, de az, hogy kedvezményes áron vásároljon karácsonyra négyből három vásárlónak fontos.

Már mindent online intézünk?

Annak ellenére, hogy egyre több mindent csinálunk online, a karácsony mégis mintha megmaradt volna még egy picit a régi hangulatában. Ugyanis a nők és a férfiak is jobban szeretnek a feldíszített, fényárban úszó üzletekben vásárolni karácsonykor (58 százalék), mint online (42 százalék). Az országos átlaghoz hasonlóan a megyében a mobilos fizetést csak az emberek tizenhárom százaléka preferálja.

Okos trükkök



Meglepő vagy sem, az, hogy a karácsonyfán, illetve a lakásban energiatakarékos izzók és ünnepi fények legyenek már a lakosság közel nyolcvan százalékának fontos. A többségnek pedig teljesen mindegy, hogy mit kap, a lényeg, hogy meglepetés legyen. Az Euronics felmérésből azonban az is kiderült, hogy mobiltelefon és háztartási kisgép (pl.: kávéfőző, vasaló, kenyérpirító vagy porszívó) valószínűleg közel minden harmadik, laptop és TV pedig közel minden ötödik háztartásban lesz a fa alatt. A nők 20%-a tervezi ezeken túl hajszárító vagy hajgöndörítő vásárlását, tízből egy férfi pedig tabletet, bluetooth hangszórót, fejhallgatót vagy videójátékot szemelt ki karácsonyra.

*A felmérés 997 fő megkérdezésével készült, a 18 év feletti magyar internethasználó lakosság körében 2017 novemberében, a 18 év feletti magyar lakosságra súlyozva.