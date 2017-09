Kutyások, figyelem! Razziáznak a közterület-felügyelők Kertvárosban és Uránban

A városon kívül el lehet engedni a kutyát, de…

Mint megtudtuk, aki a település közigazgatási területén kívülre viszi a kutyát, és ott engedi szabadon, nem követ el szabálysértést. Ebben az esetben sem lehet azonban teljesen szem elől téveszteni a négylábút, hiszen, ha például egy közútra keveredik, akár még a közúti közlekedés biztonságának megsértése miatt is felelősségre vonható az eb gazdája. Arról nem is beszélve, hogy így az állat is komoly veszélybe kerül.