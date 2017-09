Kuriózumnak számító barlangi túrán vehettek részt pécsiek a TETTYE FORRÁSHÁZ jóvoltából

VIDEÓ! A 125 éve működő tettyei karsztaknát nyitották meg pár napra, hogy a városlakók bebarangolhassák a Pécs ivóvizének egy részét adó forrás mögött húzódó járatokat.



Van abban valami különleges érzés, ha az ember olyan helyen sétálhat, ami máskor 4 ezer köbméter víz alatt nyugszik. Ha pedig ehhez még 36 méternyi létramászás, gumicsizmában, sisakban és védőruhában való barlangfelfedezés adja a körítést, az élmény egyenesen életre szóló. Száz pécsi most ebben a kiváltságban részesült, mivel a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. egy ritka alkalmat kihasználva nyílt túrákat szervezett a tettyei karsztaknába. Pécs első vízművét 125 évvel ezelőtt helyezték üzembe a Tettyén, a vízszolgáltató pedig a jubileum tiszteletére megnyitotta az egész évben lezárt és szigorúan őrzött, természetes barlangok összekötésével kiépített víztározót.

Csöngei Adrienn, a szolgáltató sajtóreferense felidézte, hogy a Tettye-forrás kedvező fekvése, kiváló minőségű vize és a felszíni vizeket összegyűjtő, természetes tározóként működő mecseki mészkőüregek miatt ideálisnak bizonyult arra, hogy itt építsék meg a város első vízművét 1892-ben. A tározó azóta is - persze több bővítés és rendszeres karbantartás révén - megbízhatóan szolgáltatja a pécsieknek a forrásvizet. A 36 méter mélyen induló, több üreget és járatot magába foglaló rendszert évente ellenőrzik, idén pedig gépészeti felújítást is végeznek, a munkák előtt pedig leeresztették a tározót. Így a szakembereken kívül, akik évente csak egyszer mennek be, most három napon keresztül (szeptember 21-23. között) azok a szerencsés pécsiek is leereszkedhetnek a mélybe, akik időben helyet foglaltak a szolgáltató munkatársai által vezetett látogatásra.

Feltárult a pécsi vizes alvilág - leszálltak a tettyei karsztaknába:















A látogatók a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület felügyelete mellett szálltak le a hegy gyomrába, hogy szökevényforrásokra vadásszanak a Tettye vizét összegyűjtő barlangban és a kiépített karsztaknában.