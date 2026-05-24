Különleges rekordkísérletre készülődnek Mohácson, a kóló, a zene és a tánc ünnepén

Szívet-lelket melengető eseményre hívják pünkösdvasárnap a mohácsiakat és mindenki mást, aki szeretne részesévé válni a nem mindennapi kóló-rekordkísérletnek. A Selyemgyár Kulturális Negyedben a hagyományőrzés, a zene, a tánc és az összefogás ünnepére készülődnek, a szervezők egész napos programmal várják az érdeklődőket, ahol a kulturális fellépések mellett gasztronómiai élmények és helyi termelői kínálat is színesíti a rendezvényt.

A program kora délután, 13:30-kor gyülekezővel indul a Széchenyi téren található óránál, majd a szenior tánccsoport bemutatója után a népviseletbe öltözött táncosokat a pergődobosok vezetik el a Selyemgyár Kulturális Negyedhez.

A nap során színpadra lép többek között Madarász Mira, a Fekete Kígyók roma tánccsoport, a Zeasy Drummers, valamint a Radost Zenekar is.

Akinek még nem tökéletes a tudása, annak Mohács örökös tánctanára, Darazsacz István segít, háromnegyed ötkor indul a táncoktatás.



A rendezvény csúcspontja 18:00 órakor kezdődik, amikor közösen próbálják felállítani a kóló rekordot. A szervezők célja, hogy minél többen csatlakozzanak a közös tánchoz, és együtt írjanak történelmet.

A kulturális programok mellett rengeteg helyi és környékbeli árus, őstermelő és kistermelő is kitelepül a rendezvényre. A látogatók kézműves portékákkal, helyi finomságokkal és különleges termelői termékekkel találkozhatnak. Emellett egy hangulatos gasztro sarok is várja majd az érdeklődőket, ahol változatos ételek és italok teszik teljessé az élményt.

A napot igazi pünkösdi mulatság zárja: bál, DJ Szicsa és a KEX zenekar szórakoztatja a publikumot, egészen hajnalig.



A műsort Fischer Norbi vezeti.

Rekordot írni persze sokféle kategóriában lehet, s az már most biztos, hogy a vasárnapi kísérlet bekerült a mohácsi "legek" közé, a kólózás hivatalos világrekordját mindenesetre 12 360 fővel tartják.



Összesen ugyanis ennyien kólóztak 2015. október 4-én Újvidéken, amivel bekerültek a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a legnagyobb és leghosszabb körtánc megalkotói.



A résztvevők 11 ország 290 kulturális és hagyományőrző egyesületéből érkeztek, hogy gyermekkórusokkal, önkéntesekkel és humanitárius szervezetekkel együtt részt vegyenek ezen az egyedülálló rendezvényen. Magyarországot a Rozmaring és a hercegszántói Veseli Santovčani tánccsoport képviselte.



A kóló hat kilométer hosszan kígyózott a városban. „Nagyon jó volt érezni, hogy az egész város lüktet, tánc volt még a levegőben is. A szervezőknek 290 néptánccsoport buszát kellett a helyszínre vezényelniük, majd legalább ennyiszer 50 embert szektoronként elirányítaniuk. Nem kis feladat, ezért volt jócskán csúszás a kezdésben. Minden táncos kapott egy vonalkódos kártyát, azzal kellett egyesével regisztrálni, ez is sok időt vett igénybe. Mi közben legeltettük a szemünket a különféle népviseleteken. Felemelő érzés volt, mikor összeért a kör 6 kilométer hosszan, és úgy táncoltunk, hogy nem lehetett látni a sor végét egyik irányban sem. Nagyon sok néző is volt, akik tapssal biztatták a résztvevőket", írta akkori beszámolójában a Rozmarig Néptáncegyüttes egyik tagja.

