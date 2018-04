Közösségben épülhetnek fel a traumából a gyereküket egyedül nevelő pécsi szülők

A lelki megerősítés a legfontosabb célja az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány pécsi csoportjának. Bolf Jutka, a klub vezetője munkatársunknak úgy nyilatkozott, párkapcsolati szakértők, gyermekpszichológus és önismereti tréner is segíti az érintetteket, hogy mihamarabb felépüljenek a traumából. Mint elmondta, egy jó közösség jött össze.



- Milyen céllal jött létre a klub, hány tagjuk, önkéntesük van a városban?

- A pécsi csoport megalakulásban a személyes érintettség játszott főszerepet. A budapesti Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatásával, de helyi kezdeményezésre jött létre 2017. szeptemberben a Pécsi Kulturális Központ segítségével, mely többek közt helyet is biztosít a rendszeres, havi összejöveteleknek. A cél az egyedülálló szülők támogatása információk megosztásával, közös programok szervezésével. A pécsi csoport klub formájában működik, jelképes tagsági díj fejében többféle programot szervezünk a szülőknek, miközben egy külön játszószobában a gyerekek felügyelete is megoldott. A segítők önkéntes alapon vállalják előadások, az interaktív beszélgetések megtartását. Így például párkapcsolati szakértő, gyermekpszichológus, önismereti tréner, művészet- és szocioterapeuta, stylist, dietetikus, informatikus szakember is segíti a klub működését, de a kör folyamatosan bővül. A klubtalálkozókon változó összetételben, de rendszeresen 10-12 fő vesz részt.

- Miben számíthatnak az alapítványra az egyszülős családban élők?

- Az Egyedülálló Szülők Klubja budapesti központjának segítségével jogi és pénzügyi, mediációs tanácsadással, az összejöveteleken lelki támogatással a szülőket, a gyerekeket pedig közös játékkal segíti. A gyermekek részére a budapesti központ Erzsébet-táborokat is szervez, a jelentkezés feltétele a klubbal történő kapcsolatfelvétel és a tagság. Fontos hangsúlyozni, hogy nem anyagi segítségnyújtásról van szó.

- A honlapjuk szerint az alapítvány egy közösség. Miben nyilvánul ez meg?

- Az alapítvány adja a szakmai támogatást a pécsi csoport működtetéséhez. Április végén például közösségfejlesztési képzésre megyünk a központba. Pécsett lehetőségünk van a személyes találkozókra is, így minden hónap első hétfőjén 18 és 20 óra között a Pécsi Kulturális Központban tartjuk a klubtalálkozót, amelynek témája mindig egy-egy témakörre épül. Ezeket az összejöveteleket, az előadásokat interaktív módon, az aktuális témák szakértői tartják. Ezen kívül szerveztünk már kirándulást az első jó idő beköszöntével, és tervezünk még több, hasonló programot a tavasz és a nyár folyamán - a szokásos havi találkozókon kívül.

Íme az elérhetőségek Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány helyi csoportja a a Pécsi Kulturális Központban (volt Szivárvány Gyermekház, dr. Veress Endre utca 6.) tartja az összejöveteleket. Az aktuális hírekről, összejövetelekről a közösségi oldalukon (ide kattintva elérhető) tájékozódhatnak az érdeklődők. A klub működéséről bővebb információ a 30/5830-614 telefonszámon, vagy az [email protected] e-mailben címen kérhető.

- Milyen személyes történetekkel találkozott?

- Egy család többféle okból is lehet egyszülős, illetve válhat azzá: az egyik házas fél halála miatt, a házasság felbomlása miatt, de az is előfordul, hogy egy édesanya tudatosan vállal egyedül gyermeket, és már a megszületésekor is egyedülálló volt. Olyan vélemények is vannak, amelyek szerint csak az tekinthető egyedülálló szülőnek, aki özvegy, tehát meghalt a házastársa. Hiszen, mint egyesek mondják, mindenki más saját maga választotta azt, hogy felbontja a házasságát, vagy nem is köt ilyet, így ők csak saját magukért felelősek. Állami és egyéb támogatásra pedig csak az önhibájukon kívül egyedül maradt özvegyek számítsanak, hiszen az a társadalmi probléma. Pedig a válásoknak is sokszor olyan, mélyebben gyökerező társadalmi és gazdasági okai vannak - állás elvesztése, hitelek bedőlése, illetve emiatt akár az otthon elvesztése -, és emiatt maradnak egyedül édesanyák vagy édesapák, esetleg nagyszülők, sokszor a szegénységi küszöbön tengődve.

- Hogyan írná le az összejöveteleik hangulatát?

- A klub célja az erősítés, nem pedig a sajnálkozás és sírás. Tehát, egyáltalán semmi baj sincs a gyermekeiket egyedül nevelőkkel, csak egyszerűen ezt a feladatot kapták az élettől. Amikor a szülő felépül a traumából, akkor abból nem csak ők, hanem a gyermekeik is profitálnak, hiszen a kiegyensúlyozott, harmonikus légkör mindenkit boldogabbá tesz. Amíg a párkapcsolatai szakértőnk velünk foglalkozott, megfogalmazódott benne, hogy Szekszárd térségben is szükség lenne egy hasonló lehetőségre, s már el is kezdte szervezni az ottani klubot. A legutóbbi alkalomra pedig Kaposvárról érkezett egy anyuka, ő a somogyi megyeszékhelyen szeretne szervezni egy klubot.

Képünkön: kirándulnak a klubtagok, Bolf Jutka balról jobbra haladva a negyedik.