Közösen a vállalkozásokért: A NAV Mentor Programja és a BMVK támogatja a kezdő vállalkozásokat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Mentor Programban, az ingyenes szolgáltatások részeként az újonnan alakuló vállalkozásokat tanácsokkal segíti a helyes adózási gyakorlat kialakításában, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ (BMVK) szakemberei pedig felmérik a vállalkozások helyzetét, javaslatokat tesznek, illetve mikrohitel formájában vissza nem térítendő támogatást is nyújtanak az induló vállalkozásoknak.

A NAV megyei igazgatója, Huber Éva és Pohl Marietta, a megyei vállalkozói központ ügyvezető igazgatója a napokban egyeztetett arról, hogy hogyan tudnak együttműködni a kezdő vállalkozások támogatásában.



- Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-jétől új jogintézményként vezette be a kezdő vállalkozások támogatását - nyilatkozta lapunknak Huber Éva. - Ez a NAV jogkövetési stratégiájával összhangban az újonnan alakult adózók mentorálását, a helytelen adózási gyakorlat kialakulásának megelőzését, az adózással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ösztönzését jelenti a gyakorlatban, a szankcionálás helyett a figyelemfelhívás és a tájékoztatás eszközeivel.

Itt kaphatunk további információkat a NAV szolgáltatásáról Telefonon:

- a NAV Infóvonalán a 1819-es, belföldről ingyenesen hívható telefonszámon

(közvetlenül választható MENTOR menüpont a kezdő vállalkozások részére);

- a NAV egyedi ügyek intézésére szolgáló Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében, a belföldről ingyenesen hívható 06 80/20-21-22-es telefonszámon (a rendszer külön regisztrációs eljárást követően, ügyfélazonosító számmal használható, a Mentor Programba regisztrált kezdő vállalkozások részére választható az 1.5 MENTOR menüpont).

Személyesen:

- a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság 7621 Pécs, Rákóczi út 52-56. szám alatti központi ügyfélszolgálatán, továbbá a kirendeltségein, amelyekről bővebb információt a NAV honlapján az Ügyfélszolgálatok menüpont alatt kaphat (http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg). A Mentor Program keretén belül lehetősége van a NAV honlapjáról, - kizárólag a központi ügyfélszolgálati helyhez - a Kapcsolat menüpontban időpontfoglalásra is.

Írásban:

- e-mailben, melyet a http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat linken keresztül küldhet, és a témakör választásánál jelölheti, hogy kezdő vállalkozásként kérdez;

- Mi a teendője egy kezdő vállalkozásnak, ha csatlakozni szeretne a programhoz?

- A NAV az újonnan alakult adózók részére, az alakulástól számított 30 napon belül, elektronikus úton „Üdvözlő levelet" küld, amelyben többek között a Mentor Programról is tájékoztatást ad. A Mentor Programba történő regisztrációra a www.magyarorszag.hu internetes felület Ügyfélkapu bejelentkezési oldalán, az eBEV portálon keresztül, a Mentor Program főmenüben van lehetőség.

- Mit kínálnak a kezdő vállalkozók számára? Miért éri meg csatlakozni a Mentor Prog-ramhoz, mit nyújt a program a kezdő vállalkozók számára?

- A NAV és a BMVK szakemberei, a vagyis a mentorok hat hónapon keresztül ingyenes, folyamatos támogatást biztosítanak a programba regisztrált adózóknak, és elektronikus úton, telefonon, vagy akár személyesen is segítik őket. A NAV mentorai soron kívül figyelmeztetik a Mentor Programba regisztrált adózókat az esetleges hibás, hiányos bevallásokra, adatbejelentésekre, vagy adófolyószámla hátralék keletkezésére, segítséget nyújtanak a bevallások, adat-bejelentők kitöltéséhez vagy javításához, a folyószámlával kapcsolatos problémák megoldásához, az adóügyek gyors elintézéséhez. A programhoz csatlakozó adózókat igény esetén személyre szabott tájékoztatással is ellátjuk, továbbá fórumokat is szervezünk a részükre.

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ elérhetőségei:

Telefonon:

- a BMVK központi 06 72/214-050-es telefonszámán.

Személyesen:

- a BMVK 7621 Pécs, Felsőmalom u. 13. alatti ügyfélszolgálatán.

Írásban:

- A NAV Mentor Programjával párhuzamosan a vállalkozói központ hogyan tud segí-teni a kezdő vállalkozásoknak?



- Célunk az, hogy minden olyan mikro-, kis- és középvállalkozás, amelynek tervei, ötletei vannak, esetleg gondja akad a finanszírozással, hozzánk forduljon segítségért, közreműködésért - fogalmazott Pohl Marietta. - Kollégáink ingyenes tanácsadás keretében mérik fel a vállalkozás helyzetét, potenciáljait, és tesznek javaslatokat. Tavaly egy új szolgáltatással, pályázatok írásával, teljes körű menedzselésével bővítettük klasszikus vállalkozás-fejlesztési tevékenységünket. Nagyon sok kezdő vállalkozással állunk kapcsolatban, természetesen ajánlani fogjuk a számukra a NAV szolgáltatását, hiszen közösek az érdekeink.

- Említette a finanszírozást, ez talán a vállalkozások legnagyobb problémája. Önök tudnak megoldást kínálni?



- Igen. A bankok akár azzal az indokkal is elutasíthatják a hitelkérelmet, hogy olyan kis összegű kölcsönt szeretne felvenni a vállalkozás, amivel nem éri meg piaci alapon foglalkozniuk, de azért is mondhatnak nemet, mert az igénylő nem rendelkezik lezárt üzleti évvel. Viszont ezek egyike sem lehet kizáró ok a mikrohitel esetében, mert például ha csak 500 ezer Ft kölcsönre van szüksége a vállalkozásnak, akár ekkora összegű mikrohitelt is igényelhet (a maximum 10 millió Ft). Emellett pedig nagy előnye, hogy céges ingatlan vásárlására is felhasználható, és a saját erő megléte sem kötelező. A támogatás futamideje legkevesebb tizenkettő, legfeljebb 120 hó, a kamat pedig a piaci viszonyok között is kedvező, 3,9%, mely a futamidő alatt nem változik. A mikrohitelt közvetítők, így a Baranya Megyei Vállalkozói Központ sem számolnak fel külön díjat a hitelképesség-vizsgálatért, a szerződéskötésért, szerződésmódosításért, nincs folyósítási jutalék, kezelési költség, előtörlesztési és végtörlesztési díj sem.

Képünkön: Huber Éva és Pohl Marietta.