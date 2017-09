Közös koncertet ad Bogányi Gergely és Boros Misi

Közös koncertet ad Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész és Boros Misi, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató felfedezettje december 6-án a Müpában.



Boros Misi világklasszis tehetség, ráadásul hallatlan munkabírással és munkakedvvel rendelkezik. Számára a sok koncert és fellépés nem megterhelést, hanem inspirációt jelent - méltatta a 14 éves zongoraművészt Bogányi Gergely a koncert sajtótájékoztatóján szerdán Budapesten.



A Mester és tanítványa címet viselő hangversenyen először mutatkozik be a Bogányi-zongora 296 centiméteres, új "full-size" változata, amelyen a két művész Schubert- és Mozart-műveket fog játszani a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának kíséretében, Bogányi Tibor vezényletével.



Az új zongora a 2015-ben bemutatott modellel csak formavilágában egyezik, műszaki tartalma teljesen új fejlesztés, mivel nem csupán rezonánsa, hangzóegysége karbonkompozit alapú, hanem teljes kalapácsmechanikája is.



Batta András, a Kis Virtuózok Alapítvány elnöke hangsúlyozta: a Virtuózok nem csupán a tehetségről, hanem a kidolgozott zenei produkcióról is szól, az ehhez szükséges mesterségbeli tudás átadásához pedig kiváló zenetanárok kellenek. Őket ismeri el az alapítvány 2016-ban létrehozott A legjobb zenetanár díja, amelyet idén a december 6-i koncerten adnak át három kiválasztott pedagógusnak.



Peller Mariann, a Virtuózok producere kitért arra is: a tehetségkutató harmadik évadában feltűnt, szklerózis multiplexszel diagnosztizált 23 éves Bonino Anna-Sofia gyógykezelésének támogatására szerdán online jótékonysági árverést indítottak el a virtuozok.hu internetes oldalon, ahol Forma 1-es pilóták, köztük Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Raikkönen és Fernando Alonso által dedikált bukósisakra lehet licitálni.



A bevételt a december 6-i koncert keretében adják át az ifjú zenésznek, aki betegsége ellenére sem hagyott fel a hegedüléssel, elmondása szerint azért, mert missziójának érzi, hogy reményt adjon az embereknek.