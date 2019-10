Kővári jogerősen is közgyűlési mandátumot szerzett

Az önkormányzati választások során a belvárosi körzetben indult Kővári János, a FIDESZ-KDNP-ÖPE jelöltjeként. Kővári megnyerte a választásokat, azonban a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje, Pentz Thomas megtámadta az eredményt a Baranya Megyei Választási Bizottságnál, amely elutasította a kérelmét, ezután Pentz bírósági felülvizsgálati kérelemmel fordult a Pécsi Ítélőtáblához.

Ezt követően a szavazatokat újraszámolták, melynek eredményeképpen Kővári János tovább növelte előnyét, a Pécsi Ítélőtábla döntése után pedig további felülvizsgálatnak nincs helye.



Így most már végérvényesen az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke lett Pécs belvárosi körzetének egyéni önkormányzati képviselője a következő ciklusban.



„A Mindenki Pécsért képviselőjelöltje mondvacsinált és bizonyítatlan érvekkel megtámadta a mandátumomat, amit a választási bizottságok elutasítottak, de még bíróságon is próbálkoztak. Ma a Pécsi Ítélőtábla újraszámolta az érvénytelen szavazatokat, de a különbség még nőtt is a javamra. Győzött az igazság! Ezt a győzelmet most azoknak ajánlom, akikkel együtt küzdöttem a városunkért, s a Hazánkért! Köszönöm a választók bizalmát, s mindazok segítségét, akik velem voltak. Soli Deo Gloria! Hajrá Pécs!" - írta közösségi oldalán Kővári János.



A Vasas-Somogy-Hird egyéni választókerületben szintén az Összefogás Pécsért Egyesület színeiben (a FIDESZ-KDNP támogatásával) induló Berényi Zoltán nyerte a választást.