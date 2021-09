Kővári János: Péterffy Attila törvényt sért, ha nem hívja össze a közgyűlést

Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) frakcióvezetője nyílt levelet intézett Péterffy Attilához azt követően, hogy Pécs polgármestere közölte , nem hív össze rendkívüli közgyűlést az LMBTQ-felvonulás kapcsán.

"Sajnálattal tapasztaljuk, hogy ön és a szivárványkoalíció ismét kibúvókat keresnek, ahelyett hogy a pécsiek többsége akaratának tennének eleget és felszólítanák a PRIDE szervezőit, hogy tekintsenek el a felvonulástól.

Mint ismert tavaly több mint 10 ezren tiltakoztak elektronikus petícióban a felvonulás ellen, sőt közel 5 ezren kérték a közmeghallgatást az ügyben. Ön nem hívta össze a közmeghallgatást, sőt semmit nem tett azóta se, hogy lebeszélje a PRIDE szervezőit a provokációról. Pedig ahogy e levélben is bevallotta többször egyeztetett velük.

Tisztelt Polgármester úr!

Nem elég, hogy ön nem képes képviselni a pécsiek többségének akaratát, most a közgyűlés összehívását is megtagadja arra az alkotmányra hivatkozva, amit ön és párttársai első lépesként akarnak eltörölni.

Ez az alaptörvény valóban biztosítja a szabad a gyülekezést, mint alapjogot. Azonban az is olvasható benne, hogy alapjogokat is lehet korlátozni akkor, ha azok más alapjogokat sértenek. Például: „A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével." (VI. cikk)

Ez a felvonulás több alapjogot is sért, ezt figyelembe kellett volna venni az engedély kiadásánál is. Csak néhányat felsorolnánk a teljesség igénye nélkül:

• A PRIDE felvonulás sérti a gyermekek jogait az egészséges élethez, tekintettel arra, hogy szexuális propagandát folytatnak a köztereken, köznyilvánosan. (XVI. cikk)

• Sérti a felvonulás a családok jogait, mert nem ismeri el, hogy a család egy apából, egy anyából és gyermekekből áll. (L. cikk)

• Sérti ez a felvonulás a vallásos emberek világnézetét, mert szombaton a zsinagóga előtt van a gyülekezés és számos katolikus templom eĺőtt is demonstrálnak. (IX. cikk)

• Sérti a vállalkozás szabadságát (XII. cikk) és a személyek mozgásának szabadságát (XXVII. cikk), hogy a Belvárost majdnem egész napra műveleti területnek nyilvánítják.

Nem soroljuk tovább...

Ami pedig a közgyűlés összehívását illeti az önkormányzati törvény 44§-a szerint kötelező összehívni, ha a képviselők egynegyede kezdeményezi. Ennyien kértük. Ha nem hívja össze a közgyűlést, törvényt sért, mely esetben jogorvoslatot kezdeményezünk. A határozat, amit javasoltunk nem alkotmány ellenes, hanem épp az alaptörvény szellemében születne.

Tisztelt Polgármester úr, önnek a Pécsieket kellene elsősorban képviselni, nem a más településekről és országokból idegyülekezők alapjogokat sértő, provokatív demonstrációját!



Kővári János frakcióvezető."