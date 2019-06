Kiszakadni a mindennapokból: vigaszt és megbékélést ad a Pécsi Gospel Kórus zenéje

A próbákról és a fellépésekről is feltöltődve térnek haza a Pécsi Gospel Kórus tagjai. Horváth Genovéva - aki 2003 óta énekel az együttesben - a lapunknak adott interjúban úgy fogalmazott, dalaik reményt, megbékélést és vigaszt adnak. Amire éppen szüksége van a léleknek.





- Mikor alakult, és jelenleg hány tagú a kórus?



- Az ötlet 2002-ben született meg, tehát jövőre lesz nagykorú - kezdte Horváth Genovéva, a Pécsi Gospel Kórus tagja. - Jelenleg körülbelül 13 hölgy és ugyanennyi fiatalember alkotja a kórust és az azt kísérő zenekart. Azért nem pontos létszámot mondok, mert a csapat összetétele többé-kevésbé folyamatosan változik, ahogy a tagok élete is iskolák, egyetemek elvégzése, munkahelyváltások vagy gyermekvállalás miatt.







Horváth Genovéva énekel.





- Sokan érdeklődnek Pécsett a gospel iránt?

- Azt tapasztaljuk, hogy egyre többen szeretik meg ezt a műfajt. Ha korábban esetleg nem is érdeklődtek iránta, ha meghallják a kórust, javarészt mindenki örömét leli benne, és pozitív élményekkel távozik a fellépéseinkről. Új tagok is rendszeresen jelentkeznek hozzánk, egy-egy koncertünk után kapnak kedvet a csatlakozáshoz, illetve „szájhagyomány" útján terjed a hírünk.



- Hogyan hódított teret a városban ez a műfaj?

Kezdetben a pécsi evangélikus gyülekezet egyetemista tagjaiból verbuválódott a kórus, majd fokozatosan csatlakoztak más gyülekezetek tagjai is, reformátusok, katolikusok, baptisták, pünkösdisták. Nem feltétel a vallás gyakorlása ahhoz, hogy valaki a kórusunk tagja lehessen, ehhez elegendő az elhivatottság és a kellő énektudás. Az is előfordulhat, hogy valaki éppen itt találja meg útját Isten felé.



- Hol hallható a kórus?

- A Zsolnay Kulturális Negyedtől kezdve, a Széchenyi téren át az orvosi kar aulájáig nagyon sok helyen, akár gyermekkórházakban és idősotthonokban is hallhattak minket. Főbb koncertjeinket általában az evangélikus templomban tartjuk, tavaly pünkösdkor például az udvarában található kerti színpadon énekeltünk. Gyakorlatilag egész Magyarországot bejártuk, eddig összesen nagyjából hatszáz fellépésünk volt. Külön öröm, hogy a határokon túl is többször szerepeltünk: Svájcban, Erdélyben, Felvidéken, Németországban, Ausztriában és Finnországban is jártunk.







Előadás az egyetemen.



- Miért ajánlaná a gospelt akár a leendő énekeseknek, akár a közönségnek?