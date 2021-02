Kinevezték a Pécsi Állatkert új igazgatóját

Hét jelentkező közül a polgármester a keddi online konzultácót követően a teljes szakmai pályafutásával a céghez kötődő, korábbi szakmai vezetőt, Andricz Bertoldot nevezte ki a Pécs Állatkert NKft. igazgatójának, közölte az önkormányzat.



Heten jelentkeztek a pécsi állatkert igazgatói pályázatára, amit 2020 végén írt ki a pécsi önkormányzat. Hosszú évek óta nem volt pályáztatás a cégvezetői pozícióra, a most lezárult tender alapján azonban elmondható, hogy nemcsak az átláthatóságot, hanem a szakmaiságot is erősítette a pályázat.



Valamennyi jelentkezőt meghallgatta az önkormányzati bírálóbizottság, amely a Magyar Állatkertek Szövetségének tagjával egészült ki. A szakmai szervezet képviselője a jelentkezőkről alkotott szakvéleménnyel járult hozzá a kiválasztás sikeréhez. A keddi, online konzultáción a képviselők a bírálóbizottság első számú jelöltjének, Andricz Bertoldnak a kinevezését támogatták, így március 1-jétől immár hivatalosan is a fiatal szakember veszi át a posztjáról lemondott korábbi igazgató, Siptár Dávid helyét.



- Andricz Bertold egész pályafutása a pécsi állatkerthez kötődik, ő valóban az intézményben szocializálódott. Végigjárta a ranglétrát, legutóbb az állatkert szakmai vezetőjeként, majd az előző igazgató távozását követően megbízott vezetőként dolgozott a cégnél. Igazi lokálpatrióta, aki az állatkert változásait, és néhány évvel ezelőtti megújulását is testközelből látta. Azt várjuk tőle, hogy mutasson élénk pályázati aktivitást, hozzon tető alá további fejlesztéseket, és gondoskodjon olyan attrakciókról, amelyek segítenek még vonzóbbá tenni a hazai állatkertek között fekvése és története miatt már eddig is igazi gyöngyszemnek számító pécsi állatkertet. Fontos megjegyeznem, hogy a pályázatnak része volt a mecseki területek, így az egykori vidámpark területére vonatkozó fejlesztési elképzelések elkészítése is. Örülök annak, hogy színes és ötletgazdag javaslatok születtek, arra bíztatom az új igazgatót, hogy az ötletgazdákkal egyeztetve ezek közül minél többet építsen majd be a vezetői programjába - foglalta össze Bognár Szilvia, Pécs kulturális területért felelős alpolgármestere.