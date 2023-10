Kincset érő, érdekes, régi felvételek is előkerülnek néha a pécsi vásárból - videók!

Tóth Marcell, a pécsi Control Studio Egyesületének tagja - ahogy lapunknak korábban elmondta - már régóta foglalkozik filmekkel, a vetítésükkel és felkutatásukkal is. Többnyire a vásárból származnak a kincseket érő anyagok, amelyekből többet is digitalizáltak, és nekik köszönhetően videón is megtekinthetőek a pécsi emlékek.

A felvételek, amelyek a pécsi Control Studio Egyesületnek köszönhetően maradtak fent , többnyire amatőr filmek az 1960-as évekből. Némelyik kisfilmnél nem lehet tudni pontosan, kik készítették, de annyi sejthető, hogy amikor készültek, viszonylag drága volt a filmkamera és a hozzávaló nyersanyagok is, illetve a kidolgozás és a labormunka sem volt olcsó mulatság.

Az első videón részletek láthatóak a pécsi állatkert egykori életéről, az úttörővasút és a vidámpark építéséről, a Mecsek Kupa versenyről és még a hatvanas évekbeli pécsi fociról is. Aki ezeket a felvételeket készítette, feltehetően módos ember lehetett, és egy kis előrelátással készíthette a videókat, mivel családján kívül régi pécsi városrészeket, utcákat, látványosságokat is megörökített az újabb pécsi generációknak emlékül. A felvételek 1960-as években készültek 35 mm-es fekete-fehér és színes anyagra.

Városkrónika Pécs 1969 Részlet, pécsi élet:











A következő videón Pécs közlekedésének változásairól, s a város építkezéséről, fejlődéséről láthatóak részletek. Ez a kisfilm a város megrendelésére készült, ez már egy neves rendező alkotása.

Városkrónika Pécs 1969 Részlet, közlekedés:











A harmadik videón többek között az erőmű és a szkokói dombon épülő víztározó létrehozásáról szólnak a felvételek.

Városkrónika Pécs 1969 Részlet, víztározó: